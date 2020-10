Die vorbereitenden Untersuchungen im Rahmen des Städtebauförderprogramms wurden in der jüngsten Pommersfeldener Gemeinderatssitzung durch das Würzburger Planungsbüro Holl/Wieden vorgestellt. Die darin für die Ortsteile Pommersfelden und Sambach vorgeschlagenen Ziele der Sanierung und die Sanierungsgebiete fanden volle Zustimmung. Die Verwaltung wurde beauftragt, die weiteren Verfahrensschritte zur Vorbereitung der Sanierung der beiden Altorte in die Wege zu leiten.

Anders ist im Ortsteil Steppach zu verfahren, da dort das Dorferneuerungsverfahren formell noch nicht abgeschlossen ist. In Gesprächen mit dem Amt für Ländliche Entwicklung Oberfranken wurde jedoch erreicht, dass die vorbereitenden Untersuchungen für den Ortsteil Steppach bereits jetzt "förderunschädlich" in Auftrag gegeben werden können. Bei einer Auftragssumme unter 10 000 Euro netto könnten die Untersuchungen auch ohne einen weiteren Wettbewerb vergeben werden. Das Gremium setzte diese Aussage um und beauftragte das Planungsbüro Holl/Wieden mit den Untersuchungen zur Festsetzung des förmlichen Sanierungsgebietes "Altort Steppach". Der Auftrag mit einer Angebotssumme von etwas über 8000 Euro wurde an das Würzburger Büro vergeben. See