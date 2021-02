Unverständnis herrscht bei den Bewohnern der Streitgasse und der Obere Torgasse darüber, dass dieser Bereich nicht von Schnee geräumt wird. "Die Obere Torgasse räumen wir schon seit Jahren selbst", sagt Anwohner Reinhold Heppt.

Müllabfuhr kommt nicht

Bei der steilen Streitgasse gelingt ihnen das nicht, wenn schon ein paar Autos drüber gefahren sind. Irgendwann ist es dann spiegelglatt. "Dann kommt der Müllwagen nicht durch und auch nicht die Paketdienste", sagt Reinhold Heppt, der zumindest das Problem mit der Müllabfuhr selbst in die Hand genommen hat. Er habe ja vollstes Verständnis dafür, dass es eine Prioritätenliste gibt, wo zuerst geräumt wird, aber am Donnerstag könnte die Straße schon frei sein, wenn es in der Nacht zum Montag geschneit hat, findet er. Allerdings sei das auch schon seit Jahren so.

Acht Anwohner haben am Montagmorgen die Obere Torgasse freigeschippt. "Die ist blitzeblank", sagt Reinhold Heppt. Die enge Sackgasse muss für regelmäßige Krankentransporte frei sein. Schwere Technik kommt da kaum rein, und darum geht es Reinhold Heppt auch gar nicht. Dass aber die Streitgasse nicht geräumt wird, findet er richtig ärgerlich. Denn die fällt von der Einmündung an der Veit-Stoß-Straße bei Stefans Haarschmiede richtig steil ab. Er habe das Müllfahrzeug abgepasst und mit dem Fahrer geredet, schildert Reinhold Heppt eins der Probleme. Er hätte den Bereich wegen der Glätte nicht angefahren, erklärte sich aber bereit, über die Landgerichtsgasse bis zum Trafohäuschen zu fahren, wo Reinhold Heppt sämtliche Tonnen aus der Nachbarschaft hingebracht hat. "Aber da muss man ihn abpassen, weil die Tonnen wegen der Enge dort nicht lange stehen können."

Hoffen auf Änderung

Mittlerweile fühlen sich die Bewohner dieser Ecke als Bürger zweiter Klasse, meint der Anwohner. Gleich um die Ecke, in der Veit-Stoß-Straße, werde der Schnee sogar von den Parkplätzen entfernt und bei ihnen passiere gar nichts. Er hofft, dass sich das jetzt bald ändert.

Bürgermeister Michael Kastl (CSU) bittet darum, dass Leute, die Probleme mit dem Räumdienst haben, sich bei der Stadtverwaltung melden. "Es gibt viele Fälle, wo geholfen werden kann", sagt er. Der Bereich Streitgasse sei ja nicht unproblematisch. Er wird die Angelegenheit mit den Verantwortlichen abklären.