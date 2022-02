Martin Straß ist am Sonntag in einem feierlichen Gottesdienst in der gut besuchten St.-Georgs-Kirche in sein neues Amt als Guttenberger Pfarrer eingeführt worden. Bei der Installation erhielt die Thurnauer Dekanin Martina Beck Unterstützung von Petra Winkle, Sigrun Wagner, Philipp von und zu Guttenberg und Jürgen Schmidt.

"Sie wurden durch Bischof Bedford- Strohm auf die dritte Pfarrstelle der Kirchengemeinde berufen", betonte die Dekanin. Die versammelte Kirchengemeinde tat ihre Freude mit einem kräftigen Applaus kund.

Martina Beck schaute auf eine Aufgabe mit Herausforderungen, aber auch Möglichkeiten, die Pfarrer Straß erwarten. Der Geistliche sagte in seiner ersten Predigt von der Kanzel der St.-Georgs-Kirche, dass er aus Hohenstein stamme, das 200 Meter höher liege als Guttenberg.

In einem Grußwort hieß auch Bürgermeister Philip Laaber den neuen Geistlichen willkommen in Guttenberg. Er blickte auf einen sehr frommen Mann, den er hier in der St.-Georgs-Kirche getroffen habe, und wünschte Martin Straß und seiner Familie alles Gute.

Nicht nehmen ließen es sich auch die Bürgermeister Volker Schmiechen aus Untersteinach und Harald Michel aus Kupferberg, bei der Einführung des Geistlichen dabei zu sein. In Vertretung des Landrats Klaus Peter Söllner freute sich Christina Flauder, mit dem neuen Pfarrer Martin Straß und seiner Familie vor wenigen Wochen bei der Verabschiedung von Pfarrer Martin Fleischmann einige Worte gewechselt zu haben.

Ein herzliches Willkommen der weiteren benachbarten Geistlichen entbot der Pressecker Pfarrer Siegfried Welsch dem neuen Kollegen. kpw