Drei neue Feldgeschworene wurden im Kreis der "Siebener" für die Gemarkung Sambach bestimmt. In der Sitzung des Gemeinderates Pommersfelden nahm Bürgermeister Gerd Dallner Andreas Hahn aus Wind, Lorenz Rascher aus Sambach und Bernhard Gumbrecht, ebenfalls aus Sambach, den Eid auf das lebenslange Ehrenamt ab. Dallner dankte den neuen Feldgeschworenen für die Bereitschaft zur Übernahme dieses kommunalen Ehrenamts. Sein besonderer Dank galt dem ausgeschiedenen Obmann Sebastian Hertrich für 40 Jahre treue Dienste. Hertrich war am 18. März 1980 vereidigt worden und legte nun nach mehr als vierzig Jahren das Ehrenamt aus gesundheitlichen Gründen nieder. Zu seinem Nachfolger als Obmann wurde im Kreis der Feldgeschworenen Benno Gumbrecht aus Sambach bestellt. Gumbrechts Stellvertreter ist Heinrich Dotterweich aus Schweinbach. see