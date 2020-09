Nach einer längeren Pause fährt das DFB-Mobil wieder Vereine an und gibt Tipps, Tricks und Anregungen für das Fußball-Training. Erste Station in Mittelfranken war das Gelände der SpVgg Heßdorf, wo die Mitglieder der Spielgemeinschaft Seebachgrund voller Vorfreude warteten.

15 begeisterte Fußballer der F-Jugend absolvierten ein Probetraining mit zwei DFB-Trainern, während die Trainer der Mannschaften Erläuterungen zu den verschiedenen Übungen erhielten und sich Anregungen für ihr eigenes Trainingsprogramm holten. Auch Trainer der Nachbarvereine ASV Weisendorf und FC Dechsendorf waren auf Einladung der SG Seebachgrund dabei. Die elf Trainer sind engagierte Eltern, die bei der SG Seebachgrund für den Trainingsbetrieb zuständig sind.

Stefan Nendel, Jugendleiter der SpVgg Heßdorf, stellte fest: "Die Ausbildung der Trainer erhöht die Qualität des Trainings und das kommt letztendlich unseren Kids zugute. Und darum geht's!" Die Experten des DFB betonten gegenüber den interessierten Trainern, wie wichtig der Spaß am Fußball sei und dass dieser immer im Vordergrund stehen solle, sowohl im Training als auch bei Turnieren: "Am Ende wollen wir am Wochenende alle gewinnen, das geht uns auch so, aber die Kids sollen auch Spaß haben, wenn sie mal mit einer Niederlage nach Hause gehen."

Mit vielen Impulsen für das Training und Ideen für neue Spielvariationen gingen die Trainer mit ihren ausgepowerten Kids nach Hause. vs