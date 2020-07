Mit dem Abschluss Traum erfüllt

Der Corona-Pandemie geschuldet fand die Entlassfeier der Herzog-Otto-Mittelschule nicht wie üblich für alle Abschlussklassen im festlichen Rahmen in der Aula der Schule statt, sondern die Schüler der fünf Abschlussklassen erhielten in getrennten Veranstaltungen im überdachten Teil des unteren Pausenhofes ihre Abschlusszeugnisse. Dabei stellte sich diese Raumlösung als sehr positiv heraus.

Nach der Abschlussfeier der beiden 9. Klassen für den Qualifizierenden Schulabschluss am Donnerstag erhielten am Freitag die 57 Schüler der drei 10. Klassen nacheinander die Zeugnisse für den Mittleren Schulabschluss. Konrektorin Silke Fischer hieß neben den Entlassschülern deren Eltern, die Lehrkräfte, den Elternbeirat und Ehrengäste willkommen.

Ein unvergessliches Schuljahr

Das diesjährige Schuljahr werde sicher niemand vergessen, stellte Rektor Bernd Schick fest. Schließlich hätte sich keiner erträumt, dass wochenlang kein Schüler in die Schule gehen dürfe, dass Masken und Sicherheitsabstand zum Schulalltag gehören würden, dass Schüler und auch so manche Lehrer die Schule vermissen würden. "Heute ist nun für euch die Schule zu Ende geträumt", meinte Schick. Das passe zu dem Lied "Zu Ende träumen" von der deutschen Pop-Band "Pur". Der Rektor setzte den Liedtext in Korrelation zu den Emotionen der Schüler. Der Satz "Wir hoffen und wir bangen, doch glauben fest daran" entspreche den Empfindungen der Schüler, deren Gefühlswelt während der Prüfungszeit zwischen Hoffen und Bangen geschwankt habe. Solche Situationen werde es im Leben der Schüler noch viele geben. Wichtig sei, dass jeder Einzelne an sich glaubt.

"Grundlagen gelegt"

Der Rektor machte deutlich, dass die Lehrkräfte immer versucht hätten, den Schülern eine Richtung gemäß dem Schulmotto "Halt - Orientierung - Solidarität" aufzuzeigen. Mit Willenskraft, Einsatz, Fleiß und Engagement werde der künftige Lebensweg die richtige Richtung nehmen. Die Schüler hätten sich heute mit ihrem Abschluss einen Traum erfüllt, aber es sollten unbedingt noch weitere folgen.

"Genau dafür, dass ihr in Zukunft eure Träume leben könnt, habt ihr hier an der Herzog-Otto-Mittelschule die Grundlagen gelegt", stellte der Rektor fest und appellierte an die Schüler: "Glaubt an euch und eure Träume und träumt nie zu Ende!"

Bürgermeister Andreas Hügerich beglückwünschte die Absolventen der 10. Klassen zu ihrem erfolgreichen Abschluss. Auch er habe einst vor 25 Jahren die Herzog-Otto-Schule für zwei Jahre (5. und 6. Klasse) besucht und erinnere sich noch gerne an diese Zeit. Er verglich die Entwicklung der Schüler mit dem Wachstum eines Baumes: So wie ein frisch gepflanzter Baum erst Wurzeln schlagen muss, um Halt zu finden und wachsen zu können, so hätten sich die Schüler im Verlauf ihrer schulischen Ausbildung weiterentwickelt, so dass sie fest verwurzelt im Leben stehen und weiter wachsen und auch einem Sturm standhalten könnten.

Standfestigkeit bewiesen

Die Schüler hätten in ihrem letzten Schuljahr ihre Standfestigkeit bewiesen, denn sie seien ein Jahrgang gewesen, dem im Laufe des Jahres, bedingt durch die Corona-Pandemie, urplötzlich viele Steine in den Weg kullerten. "Ihr habt den Mut gehabt, diese Steine aus dem Weg zu räumen, ihr habt an euch geglaubt und seid mit dem erfolgreichen Schulabschluss belohnt worden", rief der Bürgermeister den Jugendlichen voller Anerkennung zu. Dies sollte den jungen Leuten auch die Kraft verleihen, die nächsten Aufgaben zu bewältigen.

Der Elternbeiratsvorsitzende Roland Schunk, der sich über den Schulabschluss seiner Tochter freuen konnte, appellierte bei seinem Grußwort in der Klasse 10aM an die Schüler, ihre Ziele stets mit ganzer Kraft zu verfolgen. In der Klasse 10bM beglückwünschte der stellvertretende Elternbeiratsvorsitzende Jürgen Panzer, ein ehemaliger Schüler der Herzog-Otto-Schule, die Schüler zu ihrem erfolgreichen Abschluss.

Die Besten der 10. Klassen

In getrennten Veranstaltungen durften die Schüler der drei Mittlere-Reife-Klassen ihre Zeugnisse entgegennehmen. Als Beste erwiesen sich in der Klasse 10aM Evelyn Mertens und Elen Doritke, in der Klasse 10bM Tim Weigler und in der Klasse 10cM Patrick Reigl, Lena Gagel und Alex-John Murmurachi, denen die Klassenleiter Thomas Baldauf (10a), Herbert Stöcklein (10b) und Elke Lesch (10c) zusammen mit den beiden Schulleitern die Zeugnisse übergaben.

Die beiden Schulleiter bedankten sich auch bei zahlreichen Entlassschülern für ihren freiwilligen Einsatz bei verschiedenen Schuleinrichtungen, beispielsweise als Musiker, Schulsanitäter oder Mitarbeiter in der Schülermitverantwortung (SMV). Auch das Team der Ganztagsbetreuerinnen, die den Hygieneplan in der Schule hervorragend umsetzten, bekam viel Lob.