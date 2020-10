Die Tagesordnung der Mitgliederversammlung der Freien Turnerschaft gestaltete sich recht umfangreich. Vorsitzende Christian Gick bedauerte, dass es nicht gelungen sei, eine Leichtathletikgruppe aufzubauen.

Dringend werde ein Schatzmeister gesucht. Bauliche Maßnahmen seien an der Turnhalle, beispielsweise eine Erneuerung des Rolltores zum Geräteraum und an der Freisportanlage, nötig. Letztere sei in einem schlechten Zustand, was bei der momentan seltenen Nutzung nicht verwunderlich sei. Für die Übungs- und Gruppenleiter erhöhe sich ab 1. Januar 2021 das Honorar. Im Hinblick auf die Finanzierung des neuen Zauns am Schlossgarten entlang des Abhangs zur Kirchenseite habe sich die FT Schney mit der Franken-Akademie auf eine gemeinsame Finanzierung geeinigt, da der Platz von beiden genutzt werde.

Leichtathletikwart Karl-Heinz Lausberg konnte das Sportabzeichen an sechs Absolventen vergeben, nämlich an die Neueinsteigerin Mara Fuchs in Bronze, an ihre Mutter Undine Fuchs und an sich selbst in Silber sowie an Susanne Gierlich, Klaus Dewald (zum 6. Mal) und Petra Ernst in Gold, die die Auszeichnung bereits zum 19. Mal in Empfang nehmen konnte.

Die Versammlung beschloss die Renovierungen von Fassade und Erdgeschosswohnung des Turnerhauses, Instandhaltungsmaßnahmen im Bereich der Turnhalle und der Freisportanlage sowie die Neuanschaffung und Reparatur von Turngeräten. Schließlich wurde noch Margit Bergmann zum Ehrenmitglied der Freien Turnerschaft ernannt. Der Vorsitzende und die Oberturnwartin bedankten sich für ihr Engagement und ihre stets bewiesene Verbundenheit mit dem Verein während ihrer 40-jährigen Vereinszugehörigkeit. thi