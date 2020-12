Im November nahm die Zahl der Arbeitslosen im Bezirk der Agentur für Arbeit Bamberg-Coburg um 84 Personen (-0,7 Prozent) auf 12 295 ab. Ende des Monats lag die Zahl der Arbeitslosen um 28,0 Prozent bzw. 2688 Frauen und Männer über der vom letzten Jahr. Im November verloren 1357 Frauen und Männer ihre Arbeitsstelle. Das waren 1,6 Prozent (+22 Personen) mehr als im Vorjahr. In der gleichen Zeit konnten 1176 Personen ihre Arbeitslosigkeit durch Aufnahme einer neuen Beschäftigung beenden, 14,8 Prozent bzw. 152 Menschen mehr als in 2019. Die Arbeitslosenquote liegt mit 3,5 Prozent unverändert auf dem Niveau vom Oktober. Vor einem Jahr betrug sie 2,7 Prozent.

Seit einigen Wochen treffen die ersten Vorboten des Winters am Arbeitsmarkt mit den wirtschaftlichen Folgen des erneuten Corona-Shutdowns aufeinander. Größere Entlassungen deswegen sind laut Agentur bisher jedoch weitgehend ausgeblieben.

In Bamberg sank die Zahl der Arbeitslosen um 44 Personen (-2,2 Prozent) auf 1941 Menschen. Es verloren 8,9 Prozent mehr ihre Beschäftigung als in 2019. Gleichzeitig fanden 8,6 Prozent mehr wieder einen neuen Arbeitsplatz als vor einem Jahr. Die Arbeitslosigkeit hat seit dem letzten Jahr um 28,5 Prozent (+ 431 Personen) zuge-nommen. Die Arbeitslosenquote reduziert sich um 0,1 Prozent auf 4,6 Prozent (Vorjahr 3,6 Prozent). Im November meldeten die Betriebe dem Arbeitgeberservice 217 sozialversiche-rungspflichtige Stellenangebote, 37,5 Prozent (-130) weniger als im letzten Jahr. Im Pool gibt es 1185 Jobangebote, 14,0 Prozent weniger als in 2019.

Im Landkreis reduzierte sich die Arbeitslosigkeit in den letzten vier Wochen um 23 Menschen (-1,0 Prozent) auf 2368 Personen. Es wurden 3,9 Prozent weniger Personen freigesetzt als im Vormonat. Gleichzeitig fanden 19,5 Prozent mehr Menschen eine neue Beschäftigung als vor einem Jahr. Im Vorjahresvergleich stieg die Arbeitslosigkeit um 46,5 Prozent (+752 Personen). Die Arbeitslosenquote liegt wie im Vormonat bei 2,7 Prozent - das ist laut Definition der Arbeitsagentur weiterhin Vollbeschäftigung und die niedrigste Quote im gesamten Arbeitsagenturbezirk. Im letzten Monat meldeten die Unternehmen aus dem Landkreis Bamberg dem Ar-beitgeberservice 320 Stellenangebote, 50,2 Prozent (+107) mehr als in 2019. Im Pool sind 1265 Jobangebote, 8,7 Prozent weniger als vor einem Jahr. red