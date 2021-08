Beim Ortsverein der SPD gab es bei den Neuwahlen kaum personelle Veränderungen. Geführt wird er auch weiterhin von Angela Kern, ihr Stellvertreter ist Michael Reisberg. Geehrt für 25-jährige Mitgliedschaft wurde Markus Limmer.

Frischer Wind kam bei der Hauptversammlung auf, als gegen Ende gerade die Arbeitsgemeinschaft 60 plus, vertreten durch Gerd Arnold, einen Vorschlag machte, der auf breite Zustimmung stieß. Künftig will man zusammen etwas unternehmen, gemeinsam wandern oder sich einfach mal zum Essen treffen. An diesen Terminen sollen dann Referenten vorrangig zu Themen wie Rente oder Pflege Vorträge halten. Einmal pro Vierteljahr sind diese Treffen vorerst geplant und der erste Termin dafür steht schon.

Die Silberne Ehrennadel bekam Markus Limmer angeheftet, der auf 25 bewegte Jahre in der SPD zurückblicken konnte. Limmer ist amtierender Gemeinderat und war auch schon Ortsvereinsvorsitzender.

Die Hauptversammlung war aber auch Diskussionsplattform zur Gemeindepolitik. Hier ergriff vor allem Rolf Sünkel das Wort, der darauf aufmerksam machte, dass gerade die SPD-Fraktion sich für eine Tempo-30-Begrenzung der Ortsdurchfahrt einsetze. Bisher habe es zwar schon Untersuchungen dazu gegeben, aber auf handfeste Ergebnisse warte man bis dato vergebens. Das müsse sich ändern, denn die Situation sei zeitweise untragbar.

Ein Update zum Wahlkampf gab es vom SPD-Stadtverbandsvorsitzenden Ralf Völkl. Die SPD sei die Partei, die den sozialen Ausgleich in der Gesellschaft vertrete. Zentrale Anliegen seien die Bekämpfung der Altersarmut , die Anhebung des Mindestlohns sowie die Abbremsung des Mietpreisanstiegs und der Bau von Sozialwohnungen. Hier habe seine Partei den richtigen Ansatz und die passenden Konzepte. Ein weiteres Thema, für das man sich mit aller Kraft einsetze, sei der Klimawandel. Hier müsse man einen sozialen Ausgleich schaffen, „damit die unteren Lohngruppen nicht die Kosten dafür tragen müssen“. Mit der Coburgerin Ramona Brehm habe man eine junge und gleichzeitig auch eine engagierte Bundestagskandidatin, die vor allem die Perspektiven von jungen Leuten auf dem Schirm habe.

Bei den Wahlen gab es keine große Überraschung. Vorsitzende bleibt Angela Kern, ihr Stellvertreter ist Michael Reisberg. Schriftführerin: Gudrun Kalter; Kassier: Oliver Kern; Vertreter der Arbeitsgemeinschaft (AG) der Selbstständigen ist Jürgen Kern, für die Jusos ist es Oliver Kern. Die AG 60 plus vertritt Gerd Arnold, die AG der Frauen Angela Kern. Als Delegierte für den Kreisverband fungieren Angela und Jürgen Kern, Ersatzleute sind Oliver Kern und Markus Limmer. Delegierte für den Unterbezirk sind Angela und Jürgen Kern, Ersatzdelegierte Oliver Kern und Markus Limmer.

Die Wandergruppe der „60 plus AG“ trifft sich am 12. August um 16 Uhr am Vereinsheim Frankenstrolche (Hünnehaus) am Burgstaller Weg. Wer nicht wandern möchte, kann auch gleich um 17 Uhr in Häusles dazustoßen. ml