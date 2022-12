Schon früh haben Dieter Altmann und Gerhard Hoffmann ihre Liebe zum Chorgesang entdeckt. Gerade einmal 16 Jahre alt, schlossen sie sich am 1. Januar 1958 dem Gesangverein „Liederkranz“ Haig an. Nun wurden sie für ihre 65-jährige Mitgliedschaft vom Deutschen Chorverband und vom Fränkischen Sängerbund ausgezeichnet.

Mit Dieter Altmann ehrte die Chorbewegung zudem einen Sänger, der seit fast sechs Jahrzehnten allwöchentlich von seinem Wohnort Ziegelerden nach Haig kommt, um an den Proben und Veranstaltungen der Singgemeinschaft teilzunehmen.

In der Jahresabschlussfeier blickte Vorsitzender Reinhard Conradi auf die Corona-Lockdowns zurück. Lange Zeit hätten keine Proben, keine Zusammenkünfte und keine Auftritte stattgefunden. Etwa 70 Singstunden seien ausgefallen, was ein großer Verlust an Gemeinsamkeit gewesen sei. „Ein Gesangverein soll ja auch ein Ort sein, an dem Gemeinschaft und Kameradschaft gefördert und gelebt werden“, so Conradi.

Der Neustart im April sei in jeder Hinsicht geglückt. Besonders erwähnte er den einmaligen Auftritt mit über 20 Kindern bei der Seniorenweihnachtsfeier der Gemeinde.

Ein ganz besonderes Dankeschön richtete der Vorsitzende an den Dirigenten Thomas Detsch. Es sei ein Glücksfall, dass ein Eigengewächs diese Aufgabe seit langer Zeit innehabe. Sein Dank galt ferner Norbert und Silvia Kreul, die seit Jahren die Vereinsräume in tadellosem Zustand halten.

Friedrich Fricke, Vorsitzender der Sängergruppe Frankenwald, freute sich darüber, dass sich der Haiger Chor wieder so gut formiert habe. Im Namen des Deutschen Chorverbands und des Fränkischen Sängerbundes überreichte er Dieter Altmann und Gerhard Hoffmann die Ehrenurkunden. rc