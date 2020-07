Kindergarten geht auf Schatzsuche

Der Elternbeirat des Kindergartens St. Franziskus Rothenkirchen hat eine Schatzsuche organisiert. In der Vorbereitung bemalten die Kinder Steine und signierten diese mit ihrem Namen. Diese kreativ gestalteten Steine wurden in einer Schatzkiste aufbewahrt und am Trimm-Dich-Pfad in Rothenkirchen deponiert. Wenige Tage später kam Post ins Haus. Mit einem Einladungsschreiben mit beigefügter Schatzkarte wurden die Kinder zur Schatzsuche eingeladen. Beim Besuch des Pfades herrschte große Spannung bei den Kindern. Die Schatzsuche konnte beginnen. Und es dauerte nicht lange, da wurden die pfiffigen und neugierigen Kinder auch schon fündig. In der Schatzkiste fand jedes Kind den von ihm bemalten Stein und dazu zur großen Überraschung auch noch ein Malheft, welches Christian Haderlein gesponsert hatte. Die Steine wurden dann vor dem Kindergarten St. Franziskus abgelegt und sind ein Blickfang für alle Besucher. eh