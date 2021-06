Weitramsdorf muss in seine Brücken investieren, 100 000 Euro kosten kurzfristige Maßnahmen. Nach der "Problembrücke" in Altenhof stehen der Gemeinde weitere Investitionen an Brücken ins Haus. Das ergab die Prüfung der zehn Bauwerke nach DIN 1076, die Diplom-Ingenieur Dirk Zels (Ingenieurbüro Probst, Gera) 2020 vorgenommen hat. Am Montag stellte er dem Gemeinderat seine Ergebnisse vor.

Am schlechtesten steht es um die Gewölbebrücke an der Kreuzung zwischen St 2202 und Schlettacher Straße in der Ortsmitte Weitramsdorfs (Note 3,0). Sie weist Risse in Über- und Unterbau auf. Außerdem ist das Geländer verrostet. Nur wenig besser schnitten die drei Brücken an der Gemeindeverbindungsstraße Weitramsdorf-Schlettach ab: An der Plattenbrücke am Böser Berg (2,9) muss bald die Brüstung (teil)erneuert werden, an der Plattenbrücke am Dorfteich (2,8) bzw. an der geschlossenen Rahmenbrücke "An den Teichen" (2,7) sind jeweils Einbau und Erneuerung der Schutzplanken erforderlich. "In naher Zukunft müssen wir etwas tun", kommentierte dies Bürgermeister Andreas Carl nach der Präsentation. bek