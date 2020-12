Es sind wirklich andere Zeiten. Die jüngste Stadtratssitzung zog Bürgermeister Michael Kastl ( CSU ) ohne Verwaltungsmitarbeiter durch und übernahm auch gleich das Protokoll. Am Ende des öffentlichen Teils verteidigte er sein Vorhaben, den Haushalt für 2021 noch in diesem Jahr beschließen zu lassen. Das will er zwar nicht auf Biegen und Brechen durchsetzen, er sieht aber keinen Grund, warum dies nicht gelingen sollte. Einige Stadträte sind da allerdings skeptisch.