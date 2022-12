Christiane Reuther

Die Familie ist der Mittelpunkt und das Lebenselixier von Anna Schmitt. Im Kreise ihrer Lieben feierte die Seniorin am Mittwoch in Sand am Main 90. Geburtstag. Die Jubilarin blickt zufrieden auf ihr Lebenswerk, das geprägt ist von Höhen und Tiefen.

Anna Schmitt erblickte am 14. Dezember 1932 in Ziegelanger (heutiger Stadtteil von Zeil am Main) das Licht der Welt. Nach dem Schulbesuch arbeitete sie bei der Firma Kugelfischer in Eltmann. 1951 heirate Anna Karl, wie sie damals mit Mädchenname hieß, ihren Ehemann Ludwig. Den ersten gemeinsamen Hausstand gründete das Ehepaar in Eltmann, wo die junge Hausfrau noch einige Jahre bei „Kufi“ mitarbeitete. 1961 bauten sich die Eheleute in Sand, in der Zeiler Siedlung ein eigenes Häuschen. Hier sind die sieben Kinder, vier Mädchen und drei Buben, die dem Ehepaar im Laufe der Zeit geschenkt wurden, wohlbehütet aufgewachsen. Mittlerweile ist die Familie auf zehn Enkel, elf Urenkel und einer sechs Monate alten Ururenkelin angewachsen.

Durch die Kriegsjahre geprägt – „es gab auch auf dem Land schwere Zeiten“ – entwickelte Anna Schmitt größtenteils die Strategie als Selbstversorgerin. Ehemann Ludwig war Metzger und so trugen Hausschlachtungen zur Verköstigung bei. Aber auch Obst und Gemüse aus dem eigenen Garten dienten der Verpflegung. Seit 40 Jahren ist die Jubilarin schon verwitwet. Aber „unterkriegen lassen“ war keine Option für die Kämpfernatur. Sie krempelte die Ärmel hoch und ging noch lange Jahre zum Arbeiten ins Landhaus nach Oberaurach. Nachdem alle Kinder nach und nach ausgezogen waren, siedelte Anna Schmitt 1996 ins Haus von Tochter Renate und Schwiegersohn Bernhard Ruß um. Hier versorgt sich die rüstige Seniorin noch selbstständig in ihrer eigenen Wohnung.

Körperliche Fitness

Nicht nur die Familie hielt jung, sondern auch die Gymnastikstunden beim TV Sand trugen zur körperlichen Fitness bei. Anna Schmitt ging stets zuversichtlich durchs Leben und liebte die Geselligkeit bei diversen Veranstaltungen „ihrer“ Vereine. Eine große Liebe hegte die Jubilarin fürs Reisen. Irland, Griechenland, die nordischen Länder und sogar Amerika bereiste Anna Schmitt, die sich auch für das Tagesgeschehen durch die Tageszeitung und im Fernsehen informiert. Geistig hält sich die Jubilarin mit Lesen und dem Lösen von Kreuzworträtseln fit. Mit ihren vier Freundinnen, von denen nur noch die Jubilarin übrig geblieben ist, pflegte sie stets Kontakt und besuchte als „Quartett“ an den Sonntagen die Heckenwirtschaften in Sand am Main .

„Sie ist eine angenehme Schwiegermutter“, lobte Schwiegersohn Bernhard, der auch gleichzeitig Bürgermeister von Sand am Main ist. Da Anna Schmitt ihren Haushalt noch selbst versorgt und auch Hausmannskost auf den Tisch bringt, lobte der Schwiegersohn zudem die Kochkünste der Jubilarin.

Nicht nur am Ehrentag genießt die Seniorin die Großfamilie. Mit ihr feiert sie am Wochenende den Geburtstag im großen Rahmen. Als Gratulanten überbrachten neben Schwiegersohn und Bürgermeister Bernhard Ruß stellvertretender Landrat Michael Ziegler und Pastoralreferent Norbert Zettelmeier ihre Glückwünsche.