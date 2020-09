Die Gemeinde Redwitz schließt sich der Ernte-Aktion "Gelbes Band" an, die auch der Kreisverband für Gartenbau und Landespflege und die Umweltstation des Landkreises unterstützen. Jahr für Jahr verrotten in der Erntesaison viele Kilogramm Obst auf Streuobstwiesen oder in Obstreihen entlang von Flurwegen.

Sicherlich hat sich manch einer schon gefragt, ob man an diesen Bäumen selbst Obst pflücken dürfe oder nicht. Bei der Aktion "Gelbes Band" kann jeder Besitzer, egal ob privat oder Gemeinde, die Bäume, die er selbst nicht beerntet, mit einem gelben Band markieren und so signalisieren, dass die Bäume ohne weitere Rücksprache von jedem geerntet werden können.

Jeder darf hier ernten

Die Bauhofmitarbeiter der Gemeinde, Jürgen Jähnel und Roland Göldel, haben bereits einige der gemeindlichen Obstbäume mit dem gelben Band gekennzeichnet. Diese sind in Redwitz: Flurbereinigung hinter Bauhof/ Feuerwehrhaus; Radweg Trainau-Unterlangenstadt: Flurbereinigung Richtung Biotop; Trainau: Flurbereinigung Graitzer Gasse, FFW Trainau - Steinach; Mannsgereuth: Flurbereinigung rund um den Aussiedlerhof Richtung Beikheim; Unterlangenstadt: Badeplatz.

Die Gemeinde möchte auch im privaten Umfeld für die Teilnahme werben. Einfach mitmachen und zugängliche Obstbäume mit einem gelben Band markieren. Dafür eignen sich Markierungsbänder aus Papier, wie sie im Forst üblich sind. Es tut auch ein Strick mit gelber Fahne. Die Gemeinde lädt dazu ein, sich der Aktion anzuschließen - sowohl zum Markieren als auch zum Beernten der gekennzeichneten Obstbäume. che