"Zumindest ein paar Stände für die Kinder" hatte sich Bürgermeister Helmut Lottes (CSU) zum diesjährigen Kirchweihtermin erhofft. Aber auch die fallen jetzt Corona zum Opfer. Wie Lottes auf Nachfrage mitteilte, haben die Schausteller abgesagt. Die Auflagen wären zu groß gewesen. "Wie sollen sie auch all das erfüllen, oder gar die Haftung für irgendwas übernehmen", erklärte der Gemeindechef gegenüber dem FT.

Somit findet im Corona-Jahr eine eher "stille Kerwa" statt, die mit den Kirchweihen der vergangenen Jahre nichts mehr zu tun hat. Im vergangenen Jahr hatte allein das Aufstellen des Kirchweihbaumes Stunden beansprucht und ein großes Maß an flüssigen Kraftverstärkern gefordert. Ein Höhepunkt war dann der Umzug am Sonntagnachmittag, der unzählige Besucher aus nah und fern in die kleine Gemeinde im Steigerwald lockte.

Auch die Beschäftigten der Gemeinde, denen die Kommune anlässlich der Kirchweih immer eine Einladung zum Essen ausgab, bekommen in diesem Jahr lediglich Gutscheine. Diese können sie bis Ende November einlösen.

Immerhin haben laut Bürgermeister die Gastwirtschaften unter Beachtung der Hygienevorschriften geöffnet. Ein paar Veranstaltungen "für einen engeren Teilnehmerkreis" gebe es auch. Allerdings kein Festzelt. Lottes glaubt, die Jugend werde es sich nicht nehmen lassen, einen Kirchweihbaum aufzustellen, allerdings "alles in einem begrenzten Rahmen". Auch die Schützen, die am Kirchweihmontag bei der Proklamation ihrer Majestäten für Halligalli sorgen, werden in diesem Jahr nicht feiern. Der Gottesdienst zur Kirchweih werde jedoch - unter Einhaltung der üblichen Hygieneauflagen - stattfinden.