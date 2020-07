Für Jugendliche beginnt nun ein neuer Lebensabschnitt

14 Schülerinnen und Schüler lassen das Schülerleben nun hinter sich: Die Jugendlichen wurden auf der Schulentlassfeier von der Albert-Blankertz-Mittelschule verabschiedet. Wegen der Corona-Pandemie ganz anders und in einem kleineren Rahmen als sonst fand die Feier in der Aula der Schule statt.

Schulleiter Christian Förtsch sah diesen Tag dennoch als "großen Tag für die Entlassschüler": Neun Jahre hätten sie für diesen Tag gearbeitet - und nun hätten alle den Schulabschluss in der Tasche. Ein neuer Lebensabschnitt beginne nun. Der Schulleiter blickte auf die zurückliegenden Jahre mit all den Tiefs und Hochs zurück und wünschte den 14 jungen Männern und Frauen eine erfolgreiche Zukunft.

Elternbeiratsvorsitzender der Mittelschule, Christian Hennig, war sich der Besonderheit dieses Jahres bewusst. Er zollte den Schülerinnen und Schülern Respekt dafür, dass und vor allem wie sie die Prüfungen abgelegt hätten. "Ihr kommt jetzt raus und könnt mit dem, war ihr gelernt habt, etwas anfangen", wandte er sich an die Entlassschüler. Sie könnten sich freuen, dass sie die Schulzeit so erfolgreich hinter sich gebracht hätten. "Ihr dürft euch selbst applaudieren, was ihr in der Coronazeit vollbracht habt. Ihr habt das verdient", lobte Elternbeiratsvorsitzende Gisela Backert. Lehrer Alexander Stretz, der kurzfristig das Amt des Klassenlehrers übernommen hatte und von Susanne Raithel unterstützt wurde, hatte zu Beginn das Potenzial der Klasse erkannt, "doch musste an der Trainingsmoral gearbeitet werden". Trotz widriger Bedingungen sei am Ziel "Quali" gearbeitet und es erreicht worden.

Entlassschülerin Emily Hennig dankte für alle den Lehrern: "Sie haben uns geformt, wie wir jetzt sind." Alle Schülerinnen und Schüler seien an ihren Aufgaben gewachsen. Sie wünsche sich, dass die in der Schule geschlossenen Freundschaften bestehenbleiben.

"Der Ernst des Lebens beginnt nun und ihr müsst lernen, Verantwortung zu übernehmen", appellierte Schulleiter Förtsch an die Entlassschüler gerichtet. Sie seien gut gerüstet, um in der Gesellschaft ihren Platz zu finden. Als letzten Akt in der Schule nahmen die Schülerinnen und Schüler nun ihre Zeugnisse sowie Geschenke des Elternbeirates und des Landkreises Lichtenfels entgegen.

Als Jahrgangsbeste ehrte der Schulleiter Jennifer Urich und Lukas Kremer, jeweils mit einem Schnitt von 2,1.