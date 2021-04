Am Mittwochabend ist eine 14-Jährige in einem Drogeriemarkt in Ebermannstadt beim Ladendiebstahl erwischt worden. Die Polizisten fanden bei der jungen Dame weiteres Diebesgut . Gegen 19.30 Uhr schlug die elektronische Diebstahlsicherung des Drogeriemarktes im Markgrafenweg an, als die 14-Jährige zusammen mit ihrer 13-jährigen Begleiterin das Geschäft verlassen wollte. Der Grund hierfür war schnell gefunden. Die Jugendliche hatte diverse Kosmetikartikel im Wert von fünf Euro geklaut. Polizisten aus Ebermannstadt fanden in der Handtasche der Diebin weitere Kosmetikartikel . Die beiden Mädchen räumten letztendlich ein, dass sie diese bereits am Nachmittag in Erlangen ebenfalls aus einer Drogerie gestohlen hatten. Die Beamten stellten das Diebesgut im Wert von 30 Euro sicher. Die beiden Mädchen wurden ihren Eltern übergeben.