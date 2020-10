Pommersfelden vor 14 Stunden

Garagenflohmarkt

Erster Garagen- und Hofflohmarkt machte Lust auf mehr

Erstmals wurde in der Gemeinde Pommersfelden ein Garagen- und Hofflohmarkt durchgeführt. Teilnehmer aus fast allen Ortsteilen der Gemeinde versuchten ihre "Schätze" an den Mann, beziehungsweise an die...