Frensdorf — Die Gemeinde Frensdorf braucht mehr Kinderbetreuungsplätze. In der jüngsten Gemeinderatssitzung wurden die neuen Zahlen dargestellt und vom Ratsgremium anerkannt.

Während der Bedarf an Plätzen für das reguläre Kindergartenalter (Regelkinder) unverändert bei 220 liegt, herrscht bei den Krippenplätzen ein totaler Engpass. 48 Krippenplätze sind derzeit in der Gemeinde vorhanden, 84 werden nach der neuen Ermittlung künftig benötigt. Auch Hortplätze - bislang 80 - sind stark nachgefragt. Ab 2021 sollen 110 Hort-Betreuungsplätze zur Verfügung stehen. Für die Gemeinde bedeutet dies, schnell zu handeln. Eine Krippengruppe werde sofort benötigt, besser wären jedoch zwei Gruppen, so die Gemeindeverwaltung. Derzeit werde geprüft, wie bis zum Beginn des nächsten Kindergartenjahres im September 2021 eine Übergangsgruppe für Krippenkinder eingerichtet werden könne. Bürgermeister Jakobus Kötzner hat auch schon eine Möglichkeit ins Auge gefasst, steht aber derzeit noch in Verhandlungen. Auf lange Sicht müsse jedoch über eine bauliche Maßnahme für die fehlenden Plätze nachgedacht werden. see