Ehrung für Hausmann

In einer Feierstunde im Bamberger Bistumshaus St. Otto wurden die Verdienste von Heinz Hausmann aus Kronach als Diözesanrat gewürdigt. Heinz Hausmann war über 40 Jahre lang im höchsten Laiengremium des Erzbistums Bamberg engagiert. Er vertrat außerdem das Erzbistum im Landeskomitee der Katholiken in Bayern und im Zentralkomitee der deutschen Katholiken. Im Dekanatsrat Kronach war Hausmann 51 Jahre lang, von 1968 bis 31. August 2019. Davon war er 33 Jahre Dekanatsratsvorsitzender. In dieser Zeit war er 49 Mal für die jährlich stattfindende Friedenswallfahrt nach Neuengrün als Organisator verantwortlich.

Diese Leistung verdiene Respekt und Anerkennung, sagte der Vorsitzende des Diözesanrats Günter Heß bei einer Feierstunde. Dabei wurde auch die Dankurkunde überreicht mit einer besonders gestalteten Kerze als Symbol dafür, dass seine Begeisterung noch lange brennen möge. eh