Das Amts- und Mitteilungsblatt der Marktgemeinde Wachenroth wird in 1091 Exemplaren aufgelegt und erscheint alle 14 Tage jeweils in der ungeraden Kalenderwoche. Gedruckt wird es vom Verlag Linus Wittich in Forchheim. Eine Ausgabe kostete bislang 175 Euro zuzüglich Mehrwertsteuer. Nach nunmehr vier Jahren läuft der Vertrag mit der Druckerei zum Jahresende 2020 aus. Mit einem neuen Vertrag wird der Preis für das Mitteilungsblatt geringfügig auf 183 Euro je Ausgabe erhöht. Die Erhöhung sei mit Zusatzkosten für die Einhaltung der gesetzlichen Vorschriften sowie Mehrkosten im Personal- und Materialeinsatz begründet worden, teilte Bürgermeister Friedrich Gleitsmann (CSU) in der jüngsten Gemeinderatssitzung mit. Das Ratsgremium beschloss einstimmig, den Vertrag für weitere vier Jahre zu verlängern. Eine Preisgarantie für vier Jahre wurde vom Verlag zugesichert. See