Cindy dötschel Ein Zwerg näht Teddybären, einer Puppenkleider und ein weiterer fertigt Perücken an. Schritt für Schritt ist zu sehen, wie die Geschenke hergestellt werden, die Heiligabend für die Kinder unter den Weihnachtsbäumen liegen. Hier in der "Werkstatt des Weihnachtsmanns" im Spielzeugmuseum Neustadt sollte, pünktlich zum Nikolaustag am Sonntag, ein echter Weihnachtsmann aus seinem goldenen Buch vorlesen.