"Wir möchten heute unsere Kollegin Erna Lauterbach würdig in den Ruhestand verabschieden. Nach einer Zeit von fast 43 Jahren geht die Chefsekretärin der Raiffeisenbank Oberland eG in die wohlverdiente Rente", sagte der Vorstandsvorsitzende Ralph Goller.

Erna Lauterbach ist eine gebürtige Oberländerin, machte von September 1975 bis September 1977 bei der Bekleidungsfirma Krebs in Kulmbach eine Ausbildung als Industriekauffrau und war danach bei diesem Unternehmen als Lohnbuchhalterin beschäftigt.

Nachdem die Firma Krebs 1979 aufgelöst wurde und die Raiffeisenbank Oberland eG in der Aufbauphase dringend Mitarbeiter suchte, fing Erna Lauterbach am 17. Dezember 1979 noch vor Weihnachten bei der Raiffeisenbank Oberland an.

"Die Erna wurde in unserer Bank vielfältig eingesetzt. Anfangs war sie sowohl in der Abteilung Rechnungswesen sowie in der Kreditabteilung tätig, bis sie dann ins Vorstandssekretariat wechselte und dort ihren festen Platz fand", sagte Goller.

Erna Lauterbach konnte sich in alle Themen hervorragend einarbeiten. Als Oberländerin kannte sie die meisten unserer Kunden, was ihr bei den Aufgaben im Sekretariat vor allem auch am Telefon hilfreich war. Während ihrer Zeit als Chefsekretärin war sie in der Bank für fünf Vorstände tätig.

Ralph Goller zollte Erna Lauterbach Dank und Anerkennung für ihre Treue und Loyalität der Raiffeisenbank Oberland eG und ihren Vorgesetzten gegenüber. "Erna hat es verdient, ihren Ruhestand noch viele Jahre zu genießen", betonte Ralph Goller.

Als Abschiedsgeschenk überreichten ihr die Vorstände Ralph Goller und Peter Girndt einen Goldbarren. kpw