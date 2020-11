Kürzlich durften sich die Senioren in Lettenreuth freuen. Zwar konnte die Pfarrgemeinde St. Laurentius in diesem Jahr wegen Corona keinen Seniorentag veranstalten, aber ein fleißiges Team von Ehrenamtlichen der Pfarrei bereitete zum Austragen den "Seniorentag 2020 - aus der Tüte" vor. So wurden die Senioren unter beachtung der Hygieneregeln (Mundschutz usw.) von Verantwortlichen der Kirche kurz an der Haustüre besucht, um die "Überraschungstüten" mit einem kleinen Programmheft sowie einem Schreiben auszuhändigen.

Bürgermeister Dirk Rosenbauer, Pfarrer Lars Rebhan, Kirchenpfleger Siegfried Rußwurm und Pfarrgemeinderatsvorsitzender Julius Fischer wiesen darin darauf hin, dass sie lieber einen unterhaltsamen Nachmittag mit Andacht und Essen im Pfarrheim gestaltet hätten. "Wir hoffen deshalb umso mehr, dass Ihnen die kleine Tüte Freude bereitet, die wir mit finanzieller Unterstützung unserer Gemeinde Michelau i. OFr. bestücken konnten. Wir sind zuversichtlich, dass wir im November 2021 einen Seniorentag, nach ,altem Muster' im Pfarrheim ausrichten können." ha