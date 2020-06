Der Landkreis vergibt den Kunstpreis

" H2O - Lebenselixier im Landkreis Haßberge" lautet das Motto für den Wettbewerb um den Kunstpreis des Landkreises Haßberge. 24 Künstler beteiligten sich mit 36 Werken, und am Sonntag, 21. Juni, 17 Uhr, wird das Geheimnis im Schloss Oberschwappach gelüftet, wer die Preise gewonnen hat. Zum dritten Mal hat der Landkreis Haßberge diesen Kunstpreis ausgeschrieben; er stieß auf großes Interesse bei den Künstlern, weit über den Landkreis hinaus. Die Aufgabe der Künstler bestand darin, die Bedeutung und den verantwortungsvollen Umgang mit dem Wasser aus dem Blickwinkel der Kunst darzustellen sowie Lebenssituationen und Umweltprobleme aufzuzeigen, aber auch kritisch zu hinterfragen. Eine fünfköpfige Jury bewertete die eingereichten Kunstwerke. Der Sieger des Kunstpreises wird mit einer Summe von 2000 Euro ausgezeichnet. Außerdem werden ein Publikumspreis und ein Sonderpreis ausgelobt. Die Bürger haben die Möglichkeit, die Ausstellung mit den eingereichten Kunstwerken am Sonntag, 21. Juni, von 13 bis 16 Uhr im Schloss zu besichtigen. Unser Bild zeigt den Wettbewerbsbeitrag "Ver-main-tlich" - eine Farbcollage mit Mainwasser und Kühlwasser am früheren Kraftwerk Grafenrheinfeld. Foto: Günther Geiling