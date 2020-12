Anerkennung für ihre Arbeit wurde den Vereinen in der letzten Sitzung des Gemeinderats zuteil. Bürgermeister Gerd Dallner würdigte die Arbeit der unterschiedlichen Gruppierungen: "Sie bieten den Bürgerinnen und Bürgern verschiedenste Möglichkeiten einer sinnvollen Freizeitgestaltung und erhalten die prägende Kultur am Leben." Viele Vereine würden auch die Überschüsse aus ihren Aktivitäten wieder "für das Gemeinwohl" einbringen. Der Gemeindechef sah aber auch die Probleme, die den Vereinen und Gruppierungen durch die pandemie-bedingten Einschränkungen in diesem Jahr entstanden sind. Die meisten Feste und Veranstaltungen konnten nicht stattfinden, erhebliche Einnahmeverluste seien dadurch entstanden.

Glücklich sei die Gemeinde daher über zwei Sponsoren, die großzügig zugunsten der örtlichen Vereine und Gemeinschaften gespendet haben. Je 5000 Euro haben das Unternehmen Ganzmann in Steppach und P3 Parklogistik (Eigentümer des Amazon-Geländes im Gewerbegebiet) der Gemeinde zur gemeinnützigen Verwendung zukommen lassen. Mit Freude konnte der Bürgermeister bekannt geben, dass dadurch die freiwilligen Leistungen der Gemeinde an die Vereine in diesem Corona-Jahr verdreifacht werden können. Damit könnten Einnahmeverluste etwas gemildert werden.

Die Vereine und Gruppierungen erhalten somit folgende Förderung: Feuerwehren Pommersfelden, Steppach, Sambach, Oberndorf je 600 Euro. Die Sportvereine der Gemeinde bekommen je 1500 Euro. Die Posaunenchöre Pommersfelden und Steppach, sowie die Kirchenbläsergruppe Sambach dürfen mit je 360 Euro rechnen. Je 360 Euro gehen auch an die fünf Gesangvereine. Die Obst- und Gartenbauvereine Steppach und Sambach werden mit je 300 Euro unterstützt. Ebenfalls je 300 Euro gehen an die VdK-Ortsverbände Pommersfelden-Steppach und Sambach, die Kriegervereine Pommersfelden, Steppach, Sambach und die Kirchweihvereine Limbach, Steppach, Weiher, Schweinbach, Unterköst, sowie an die Dorfgemeinschaft Pommersfelden. See