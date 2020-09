Der Zweckverband Konventbau tagte am Montag unter dem Vorsitz von Landrat Christian Meißner. Erster Tagesordnungspunkt war die Besetzung des Rechnungsprüfungsausschusses. Bereits im Vorfeld waren die Verbandsräte Monika Faber (Vorsitzende), Bernhard Christoph und Gabriele Huber vorgeschlagen worden.

Stadtkämmerer Dominik Först stellte den Verbandsräten den Entwurf der Haushaltssatzung und des -plans des Zweckverbands Konventbau für das Haushaltsjahr 2020 vor, der beim Verwaltungshaushalt in Einnahmen und Ausgaben mit je 81 100 Euro (Vorjahr 83 000 Euro) und im Vermögenshaushalt in Einnahmen und Ausgaben mit je 96 000 Euro (Vorjahr 82 000 Euro) schloss und von der Verbandsversammlung einstimmig genehmigt wurde. Auf der Einnahmenseite des Verwaltungshaushalts würden aufgrund der Corona-Pandemie die Benutzungsgebühren und Personalkostenersätze niedriger ausfallen als im Vorjahr, da in den Monaten März bis Juni keine Seminare stattfinden konnten und ab Juli nur unter Einschränkungen. Zudem können nicht alle Räumlichkeiten genutzt werden und die Teilnehmerzahl sei begrenzt. Zum Ausgleich des Verwaltungshaushalts sei eine Zuführung vom Vermögenshaushalt in Höhe von 14 000 Euro notwendig. Im Vermögenshaushalt seien die Kosten von 75 000 Euro für eine Klimatisierung der Seminarräume eingeplant. Der Landrat gab auch nähere Einzelheiten über die Belegungstage des Konventbaus bekannt. Im Jahr 2019 wurden 76 Belegungstage (2018: 81) verzeichnet. Das Haus war 2019 im Einzelnen an 58 Tagen durch Seminare der Schule der Dorf- und Flurentwicklung (SDF), an fünf Tagen durch den SDF-Verein, an neun Tagen durch andere Vereine sowie an vier Tagen durch sonstige Veranstalter belegt.

In den letzten Jahren sei die Beteiligung am Wettbewerb "Unser Dorf soll schöner werden - Unser Dorf hat Zukunft" zurückgegangen, was sich auf die Belegung der Seminare ausgewirkt habe, auch die Belegung durch Vereine sei früher höher gewesen. thi