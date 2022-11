Das Quartett „Love of Autumn“ präsentiert die schönsten Melodien aus Film, Musical und der Popgeschichte am Freitag, 11. November, und am Samstag, 12. November, jeweils um 20 Uhr in der Reithalle. Dazu lädt das Landestheater Coburg ein.

Das Männerquartett „Love of Autumn“ hat sich aus dem Chor des Landestheaters Coburg rekrutiert. In seinem Repertoire hat es bekannte Melodien aus Film und Musical sowie Welthits.

Zu hören sind unter anderem die schönsten Songs aus Walt-Disney-Filmen, Hits wie „The Lion Sleeps Tonight“, zeitlose Liebeslieder wie „The Rose“, aber auch ein Medley mit den unvergesslichen ABBA-Hits.

Gegründet hat sich das Ensemble, um einmal ein Programm mit Lieblingstiteln kreieren zu können, das bewusst einen Kontrast zur Klassik setzt.

Das Quartett besteht aus Christian Huber ( Bariton ), Simon van Rensburg ( Bariton ), Jaehan Bae (Tenor) und Jinwook Jeong (Bass) und wird von Mina Kim am Klavier begleitet. Der Abend verspricht wunderbare vierstimmige Arrangements bekannter Titel und birgt akute Ohrwurmgefahr, heißt es in einer Pressemitteilung des Landestheaters.

Eintrittskarten für die beiden Konzerte sind online unter landestheater-coburg.de, an der Abendkasse ab einer Stunde vor Vorstellungsbeginn sowie über die Theaterkasse des Landestheaters buchbar. red