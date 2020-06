Da der Breitbandbedarf kontinuierlich zunimmt, muss jedes Haus ans Glasfasernetz angeschlossen werden. Unter dieser Prämisse erläuterte Siegbert Reuther von Reuther NetConsulting den Stadträten bei ihrer Sitzung am Montag die neue bayerische Gigabit-Richtlinie. Und der Stadtrat will sich dem Ausbau anschließen.

Reuther fügte hinzu, dass es zu Glasfaser keine vergleichbare Technologien gebe und dass in Deutschland erst zehn Prozent der Anschlüsse direkt ins Haus gelegt seien. Immerhin betrage der Fördersatz 90 Prozent bei maximaler Förderung je Adresse in Höhe von 6000 Euro. Reuther sagte: "Eine Fördersumme von acht Millionen würde Rödental zustehen." Er betonte, dass Glasfaser ins Haus nicht nur mehr als "noch schnelleres Internet" sei, sondern die Basis für Digitalisierung und Wohlstand in Deutschland darstelle. Als unterversorgt gälten derzeit Privathaushalte mit bis zu 100 MBit/s und Gewerbebetriebe mit bis zu 200 MBit/s.

Es beginnt mit Markterkundung

Die Stadträte beschlossen, nachdem sie Reuther von der Notwendigkeit überzeugt hatte, die weiteren Schritte in Rödental einzuleiten. Zunächst soll eine Markterkundung stattfinden. Zudem wurde das Ergebnis der Fördergebietsauswahl erläutert. Wichtig sei, so betonte nicht nur Reuther, jedes Gebäude mit Glasfaser zu versorgen. Reuther bezeichnete die "digitale Straße" bis in jedes Haus als entscheidend für die Kommune. "Wer jetzt einsteigt und dran bleibt, ist vorne mit dabei", war auch das Credo des Gremiums.

Vereidigt wurden als Feldgeschworene Christian Schumann und Wilhelm Stein durch Bürgermeister Marco Steiner (FW), der die ehrenamtliche Arbeit der Bewahrer des Siebenergeheimnisses hervorhob.

Der Stadtrat genehmigte die Beteiligungsberichte der Stadt für 2017 und 2018. Grundlage war, dass die Stadt einen Teil ihrer Aufgaben auf Unternehmen übertragen hat, an denen sie unmittelbar oder mittelbar beteiligt ist, insbesondere an die Stadtwerke, deren Ertrags- und Finanzlage als zufriedenstellend dargestellt wurde. dav