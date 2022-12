Zum Neujahrskonzert 2023 präsentiert das Bayerische Staatsbad Bad Brückenau das Süddeutsche Salonorchester am Sonntag, 1. Januar, 15 Uhr. Der Einlass in den König-Ludwig-I.-Saal ist ab 14 Uhr. In diesem Saal des Kursaalgebäudes entwickelt sich ein unnachahmlicher Klang, ergänzt durch ein- bis dreistimmigen Gesang aus dem Ensemble, heißt es in einer Pressemitteilung des Staatsbades.

Beim Konzert begegnen den Zuschauerinnen und Zuschauern die Stars und Sternchen aus den alten Ufa-Filmen, Arien aus Oper, Operette und Musical und bekannte Walzermelodien. Das Süddeutsche Salonorchester präsentiert mit seinen sieben Mitgliedern ein internationales Feuerwerk mit virtuosen Zigeunermelodien, romantischen Liebesliedern und beliebten Schlagern – meist original und immer überraschend originell und mitreißend, so die Mitteilung weiter.

Eines der renommiertesten Ensembles der gehobenen Unterhaltungsmusik in Deutschland fühlt sich über 30 Jahre dem musikalischen Repertoire der Blütezeit der Grand-Hotels verpflichtet: beginnend bei den großen Walzern der Kaiserzeit über die Schlager der Tonfilmzeit bis hin zum amerikanischen Swing der 1930er und 1940er Jahre. red