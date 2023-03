Einen schnellen Ermittlungserfolg konnte die Polizeiinspektion Bad Brückenau am Samstagnachmittag verzeichnen: Laut Bericht wurde eine 65-Jährige von ihrem Lebensgefährten beklaut. Eigentlich wollte die Rentnerin mit ihrem Lebensgefährten ein schönes Wochenende verbringen, jedoch nutzte dieser eine günstige Gelegenheit und steckte ihr Bargeld in fünfstelliger Höhe ein, so die Polizei . Ganz verwundert, dass ihr Freund am nächsten Morgen gleich früh abreiste, stellte die Dame kurze Zeit später den Diebstahl des Geldes fest. Sofort begab sie sich zur Polizei . Bei der Anzeigenaufnahme erhärtete sich der Verdacht gegen ihren Lebensgefährten. Direkt im Anschluss wurde in enger Zusammenarbeit mit der Staatsanwaltschaft Schweinfurt und anderen Dienststellen das Geld in der Wohnung des Lebensgefährten gefunden, so die Polizei . Die 65-jährige, die trotz der schlimmen Erfahrung erleichtert gewesen sei, habe versprochen, künftig ihr Geld im Tresor zu lagern. Neben dem Strafverfahren müsse der Lebensgefährte nun wohl auch mit der Trennung rechnen, heißt es im Polizeibericht . pol