Der Bürgerverein "Lebendiges Redwitz" veranstaltete zur Kirchweih eine Enten-Rallye der besonderen Art. In ganz Redwitz und im Biotop war 25 versteckte Enten zu finden. Für jede gefundene Ente, die zum Bürgerverein zurückgebracht wurde, erhielt der Finder zehn Euro Belohnung. An den Enten waren Telefonnummern angebracht, bei denen man sich melden sollte. So war es nicht verwunderlich, dass sich alle Tage bereits früh insbesondere Jugendliche, aber auch ganze Familien, auf den Weg machten, um eine Ente ausfindig zu machen. Es mussten sogar noch zusätzliche Enten versteckt werden. Im Bild freut sich die siebenjährige Amelie: Sie hat eine Ente am alten Brauhaus gefunden. Foto: Thomas Micheel