Endlich kann die Entscheidung fallen, denn Zweifel am Erfolgsprojekt Mehrgenerationenhaus (MGH) Michelau scheint es nicht zu geben. Da die letzte Gemeinderatssitzung wegen eines Covid-19-infizierten Mitglieds entfallen musste, konnte der Beschluss zur Kofinanzierung der Einrichtung am Dienstag einstimmig beschlossen werden: Von 2021 bis 2028 beträgt die Förderung durch die Gemeinde Michelau jährlich 5000 Euro.

Auch Vereine nutzen das MGH

Die Unterstützung für das kommende Jahr hatte Bürgermeister Dirk Rosenbauer bereits zugesagt, da das Mehrgenerationenhaus Finanzierungsnachweise erbracht hatte. Gemeinderatsmitglied Susanne Naumann schlug gar vor, die Förderung zu erhöhen, da unter anderem auch viele Vereine die Räume der Einrichtung nutzen und diese zum Treffpunkt für Generationen geworden sei. Die Kofinanzierung durch die Kommunen und Landkreise sind Voraussetzung für eine Förderung dieser Institutionen im neuen Bundesprogramm Mehrgenerationenhäuser.

Radweg muss warten

Die angedachte Radwegverbindung vom Kirchweihplatz bis zur Mainbrücke muss dagegen warten: Da das Wasserwirtschaftsamt, das die Hochwasserfreilegung an dieser Stelle durchführt, nun doch keine Straße für die Baufahrzeuge errichtet, die als Radweg für die Kommune asphaltiert werden könnte, hat das Gremium einstimmig entschieden, mit neuen Ideen für die Fahrradfahrer zumindest bis zur Beendigung der Bauarbeiten zu warten.

Des Weiteren informierte Bürgermeister Dirk Rosenbauer die Gemeinderatsmitglieder über die Beteiligung der Kommune an den Bebauungsplänen Zur Heide, Schlesierstraße, An der Robert-Koch-Straße und Solarpark Klosterlangheim.

Erfreut zeigte sich das Gremium zudem von der Tatsache, dass derzeit alle Bauplätze der kommunalen Baugebiete verkauft seien: In Neuensee betrifft dies das Baugebiet Am Kreuzhof, in Lettenreuth das Gebiet Am Röthlein. Das spreche für eine lebendige Kommune, freut sich Dirk Rosenbauer.

Das Gemeindeoberhaupt gab auch bekannt, dass das Deutsche Korbmuseum in Michelau am 6. Oktober wiedereröffnet worden sei. Das Hallenbad soll voraussichtlich ab 26. Oktober besucht werden können. Auch die Bauarbeiten zum neuen Bike-Park in Michelau, der aus der alten BMX-Bahn entstehen soll, kämen gut voran, berichtete Gemeinderatsmitglied Michael Stettner. tüb