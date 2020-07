20 750 Euro für fünf Projekte

Die Stiftung der Sparkasse Coburg-Lichtenfels unterstützt seit vielen Jahren die Region auf vielfältige Weise. So freute sich Sparkassendirektor Martin Faber, dass er als Vorsitzender des Stiftungsvorstands im Stadtschloss an fünf Einrichtungen die Spendensumme von insgesamt 20 750 Euro überreichen konnte.

"Unser stifterisches Handeln ist geprägt von der Verbundenheit der Menschen vor Ort und der Verantwortung, die wir in der Region übernehmen", betonte Faber. Mit der Stiftung möchte sich die Sparkasse als lokales, seit Generationen sehr eng mit Kommunen, Wirtschaft und Bürgern verbundenes Geldinstitut langfristig in der Förderung der heimischen Region engagieren.

Dabei unterstütze die Stiftung ausschließlich gemeinnützige Vorhaben aus den Bereichen Altenpflege, Jugendpflege und Fürsorge, aus Natur- und Umweltschutz, Völkerverständigung sowie Sport und Kultur. Seit der Gründung vor 24 Jahren habe die Stiftung bereits 265 Vorhaben mit rund 1,26 Millionen Euro gefördert.

Der Lichtenfelser Bürgermeister Andreas Hügerich (SPD) dankte für eine Spende der Stiftung, die bereits zur Finanzierung der kulturellen Aktivitäten anlässlich des 40-jährigen Bestehens des Flechtkulturfestivals Korbmarkt Verwendung fand. Der Korbmarkt habe sich längst zu einem kulturellen Höhepunkt in der Deutschen Korbstadt entwickelt. Die notgedrungene Pause in diesem Jahr steigere sicher die Vorfreude auf den 41. Korbmarkt 2021, war sich Hügerich sicher.

Erster Schützenmeister Lutz Wachsmuth von der Privilegierten Schützengesellschaft Neustadt bei Coburg freute sich über einen Zuschuss zur Modernisierung der elektronischen Schießanlage für 20 Schießstände für Luftgewehr und Pistole.

Der Verein zur Förderung der Deutschen Pfadfinderschaft Sankt Georg im Rödentaler Stadtteil Fornbach hatte mit seinem Vorsitzenden Bernhard Schäfer die Idee, im Anschluss an das Freizeitgelände der Pfadfinder auf einem 3000 Quadratmeter großen Grundstück einen ökologischen Lehr- und Schaugarten zu errichten - ein Projekt, das ebenfalls von der Sparkassen-Stiftung gefördert wird. Geplant sei eine Streuobstwiese, ein Magerwiesenbereich, eine Blühblumenwiese, 50 Nistkästen für verschiedene Vögel, ein Insektenhotel, ein Kompostplatz für anfallende Grünabfälle, sechs Kräuterinseln, zehn Schautafeln und eine Benjeshecke.

Carmen Müller vom Förderverein Neustadt zur Pflege demenzerkranker Personen freute sich über die finanzielle Unterstützung durch die Sparkasse im Hinblick auf die Anschaffung eines Quiek.up-Gerätes für das AWO-Seniorenzentrum in Neustadt. Dabei handelt es sich um einen mobilen Beamer, mit dem man Bilder oder Filme an die Wand oder Decke projizieren kann und der in jedem Zimmer als Hilfsmittel für die soziale Betreuung der Heimbewohner sofort einsetzbar ist.

Eine weitere Spende ging an den Verein "Kleine Patienten in Not", der die Ausstattung von Einrichtungen in den Landkreisen Coburg und Lichtenfels mit sogenannten Trösterbären vollzieht, mit denen die dort betreuten Kinder in Not aufgeheitert werden sollen. Alfred Thieret