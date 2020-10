Lichtenfels vor 19 Stunden

lichtenfels.inFranken.de

16 Kommunionkinder jetzt im Boot der Heiligen Familie

Aufgrund der Corona-Pandemie konnten die Erstkommunionfeiern in den Lichtenfelser Pfarreien erst verspätet in kleinen Gruppen stattfinden. Am Sonntag empfingen 16 Kinder in der Pfarrei Heilige Familie...