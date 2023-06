Johannisfeuer-Termine 2023: Hier wird die Sommersonnenwende in Franken gefeiert

große Auswahl an Feuern in deiner Region

lange Tage, kurze Nächte - genieße die Sommerzeit bei einer traditionellen Sonnwendfeier

Die Sommersonnenwende am 21. Juni steht für den kalendarischen Sommeranfang und ist der längste Tag des Jahres. In den Tagen rund um die Sommersonnenwende werden in vielen Städten, Dörfern und Gemeinden Frankens traditionelle Johannisfeuer oder Sonnwendfeuer veranstaltet. Diese haben einen Bezug zur Geburt Johannes des Täufers und sind heutzutage ein beliebtes Spektakel. Bei dieser Termin-Auswahl ist bestimmt auch ein Johannisfeuer in deiner Nähe dabei, das du besuchen kannst!

Johannisfeuer im Landkreis Bamberg

23.06.2023: Johannisfeuer der Liedertafel Melkendorf

23.06.2023: Johannisfeuer der Feuerwehr Ober-/Unterharnsbach

23.06.2023: Johannisfeuer an der Steigerwaldhalle Burgebrach

23.06.2023: Johannisfeuer der "Eisernen Zocker" in Hirschbrunn

23.06.2023: Johannisfeuer des Stammtischs "Süße Jungs" am Schmalzberg in Reichmannsdorf

23.06.2023: Johannisfeuer des Bürgervereins Wildensorg an der Grünanlage Eichelsee

23.06.2023: Johannisfeuer des Sportclubs Lichteneiche Memmelsdorf

23.06.2023: Johannisfeuer der Dompfarrei auf dem Rothof

23.06.2023: Johannisfeuer des WSV Neptun in Bamberg

23.06.2023: Johannifeuer des 1.FC Strullendorf

23.06.2023: Johannifeuer der SG "Brüder am Forst" auf dem Vereinsgelände in Roßdorf

23.06.2023: Johannisfeuer des Stammtisches "Die Fädler" in Amlingstadt auf der Anhöhe zwischen Amlingstadt und Hirschaid

24.06.2023: Johannisfeuer Zeegendorf am Sportplatz

24.06.2023: Johannisfeuer des Bürgervereins Bamberg Gartenstadt

07.07.2023: Johannisfeuer unterhalb der Kapelle Freudeneck in Rattelsdorf

Johannisfeuer im Landkreis Forchheim

23.06.2023: Johannisfeuer der DJK Pinzberg im Rahmen der Sportlerkerwa

23.06.2023: Johannisfeuer Meckenhausen (Hiltpoltstein)

23.06.2023: Johannisfeuer auf dem Kellerwaldparkplatz Pretzfeld

23.06. bis 25.06.2023: Sommerfest/Sonnwendfeuer des DAV Hersbruck in der Hersbrucker Hütte

24.06.2023: Johannisfeuer der Jugendfeuerwehr Hausen

24.06.2023: Sonnwendfeuer des DAV Nürnberg an der Ossi-Bühler-Hütte in Egloffstein

Johannisfeuer im Landkreis Haßberge

23.06.2023: Johannisfeuer des SV Gemeinfeld (Burgpreppach)

23.06.2023: Johannisfeuer des MSC Knetzgau bei der Jugendverkehrsschule

23.06.2023: Sonnwendfeuer in Unterpreppach (Ebern)

23.06.2023: Johannisfeuer Trossenfurt-Tretzendorf

24.06.2023: Johannisfeuer der Landjugend Nassach e. V. (Aidhausen)

24.06.2023: Sonnwendfeuer und 75 Jahre VfL Untermerzbach

24.06.2023: Sonnwendfeuer des SV Rügheim

24.06.2023: Johannisfeuer Unterschleichach

24.06.2023: Johannisfeier Oberschleichach

24.06.2023: Johannisfeuer Kirchaich

24.06.2023: Sonnwendfeier Neuschleichach

24.06.2023: Johannisfeuer des TSV 1862 in Großmannsdorf (Hofheim i. Ufr.)

24.06.2023: Johannisfeier des SV Ostheim in Ostheim (Hofheim i. Ufr.)

24.06.2023: Johannisfeuer der Kolpingsfamilie Stöckach in Stöckach (Bundorf)

24.06.2023: Sonnwendfeuer der Feuerwehr Pfarrweisach am Feuerwehrhaus

24.06.2023: Sonnwendfeuer des 1.FC Rentweinsdorf & FFW Rentweinsdorf-Lind auf dem Gelände des FC in Rentweinsdorf

24.06.2023: Johannisfeuer des Wandervereins Eichelsdorf in Eichelsdorf (Hofheim i. Ufr.)

24.06.2023: Johannisfeuer des Pfeifenclub Jesserndorf auf der Kapellhöhe in Jesserndorf (Ebern)

24.06.2023: Johannisfeuer der Freiwilligen Feuerwehr Birkenfeld (Maroldsweisach) am Feuerwehrhaus

30.06.2023: Sonnwendfeuer der Feuerwehr Friesenhausen am Feuerwehrhaus

01.07.2023: Johannisfeuer der Evangelischen Landjugend Ermershausen am Festplatz

Johannisfeuer im Kreis Lichtenfels

23.06.2023: Johannisfeuer der Feuerwehr Baiersdorf im Feuerwehrhaus

23.06.2023: Johannifeuer in Redwitz a. d. Rodach

24.06.2023: Johannisfeuer des 1. FC Woffendorf am Sportplatz (Gemeinde Altenkunstadt)

24.06.2023: Johannisfeuer auf dem Veitsberg (Ebensfeld)

24.06.2023: Johannisfeuer des Musikvereins und Radvereins "Concordia" im Bootshaus in Altenkunstadt

24. 06.2023: Johannifeuer Obristfeld in Redwitz a.d. Rodach

24.06.2023: Johannisfeuer Marktgraitz

24.06.2023: Johannisfeuer in Kaider (Bad Staffelstein)

24.06.2023: Johannisfeuer am Wanderparkplatz (Richtung Uetzing in Stublang)

Johannisfeuer im Landkreis Kronach

23.06.2023: Johannisfeuer in Hirschfeld (Steinbach am Wald)

23.06.2023: Johannisfeuer der Feuerwehr an der Grundschule Wilhelmsthal

23.06.2023: Johannifeuer in Oberrodach

24.06.2023: Johannifeuer mit Fahrzeug-Einweihung der Freiwilligen Feuerwehr Zeyern

24.06.2023: Sonnwendfeuer der Franken-Strolche in Mitwitz

24.06.2023: Johannisfeuer Sportplatz Hesselbach (Wilhelmsthal)

30.06.2023: Johannifeuer der FFW Förtschendorf

Johannisfeuer im Landkreis Nürnberg

24.06.2023: Sonnwendfeuer des Sportclubs Eschenbach (Pommelsbrunn)

25.06.2023: Johannisfeuer der Jungen Kirche Nürnberg

Johannisfeuer im Landkreis Erlangen und Erlangen-Höchstadt

24.06.2023: Sonnwendfeuer in Hagenau im Feuerwehrgerätehaus

24.06.2023: Johannisfeuer zum 150. Jubiläum des FF Hemhofen e.V. am Spielplatz Hemhofen

01.07.2023: Sonnwendfeuer Der Jugendorganisation Baiersdorf am Angersee

Johannisfeuer im Landkreis Bad Kissingen

23.06.2023: Sonnwendfeuer Sportplatz Garitz

23.06.2023: Johannisfeuer der Malteser Thundorf

24.06.2023: Sonnwendfeuer des TSV Aschach bei der Zehnthalle

24.06.2023: Sonnwendfeuer der FFW Bad Bocklet

Johannisfeuer im Landkreis Kitzingen

23.06.2023: Johannisfeuer des SV Hoheim

24.06.2023: Johannisfeuer in Iphofen am Stadtsee

24.06.2023: Johannisfeuer in Wiesentheid am Mehrgenerationenplatz

24.06.2023: Sonnwendfeuer der Freiwilligen Feuerwehr Wässerndorf am Flurbereinigungsweg Richtung Winkelhof

Johannisfeuer im Landkreis Kulmbach

24.06.2023: Johannifeuer des Markt Ludwigschorgast

24.06.2023: Johannisfeuer des 1. FC Kupferberg im Sportheim

24.06.2023: Johannisfeuer der TV Guttenberg auf dem Sportplatzgelände

24.06.2023: Sonnwendfeuer des TSV Wirsberg

Johannisfeuer im Landkreis Coburg

24.06.2023: Sonnwendfeuer der FFW Hassenberg an der alten Mühle

24.06.2023: Sonnwendfeuer in Weißenbrunn am Forst

Hinweis: Aufgrund der Vielzahl von Veranstaltungen ist es uns nicht möglich, hier jedes einzelne Johannisfeuer aufzulisten. In der Liste fehlt ein Johannisfeuer oder Sonnwendfeuer? Kein Problem: Teile uns Termin und Ort in den Kommentaren mit - und wir fügen die Veranstaltung schnellstmöglich hinzu.

Du möchtest Franken entdecken? Hier findest du weitere Ausflugstipps für die ganze Familie: