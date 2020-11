Ob sie auch Abschreiben oder Schwätzen verhindern, muss erst die Praxis zeigen. Gegen die Ansteckung mit Covid-19 sollen sie auf alle Fälle helfen. Ab Dienstag nächster Woche sind die Schüler der Grundschule Pommersfelden in ihren Klassenzimmern durch transparente Plexiglasscheiben voneinander getrennt und damit - hoffentlich - auch gegen Corona geschützt. Die Gemeinde Pommersfelden will durch diese Maßnahme so lange als möglich den normalen Schulbetrieb aufrecht erhalten.

Auf die Mitteilung des Staatsministeriums, die Verbesserung der Hygiene betreffend, wurde in Pommersfelden schnell reagiert. In Abstimmung mit der Schulleitung wurde für die Schulstandorte Pommersfelden und Sambach ein Konzept entwickelt und prompt umgesetzt.

Anlass wären die zahlreichen Anfragen gewesen, erklärte Bürgermeister Gerd Dallner (FWGS) in der Sitzung des Gemeinderats. Bürger hätten befürchtet, Schulen und Betreuungseinrichtungen könnten demnächst geschlossen werden. "Wir haben uns das sehr zu Herzen genommen und hoffen, dass der Betrieb in Schule und Kitas aufrechterhalten werden kann." Die Bildung der Kinder sei dabei ebenso wichtig wie ein gesicherter Berufsalltag der Eltern.

"Geteilte Tische sind besser als geteilter Unterricht", betonte der Bürgermeister. Dallner hofft dadurch, den drohenden Schichtunterricht verhindern zu können. Denn die Einhaltung größerer Abstände wäre aufgrund der Raumverhältnisse in den Schulhäusern der Gemeinde - in Sambach und Pommersfelden mit jeweils vier Grundschulklassen - nicht durchführbar. Schichtunterricht wiederum würde nach den Worten von Schulleiterin Cordula Schmeidl bedeuten, dass die Klassen geteilt werden müssten. Wechselweise könnte dann an den Schultagen jeweils nur die Hälfte der Schüler zum Unterricht kommen, die andere Hälfte müsste zu Hause bleiben.

Bei den transparenten Trennscheiben handle es sich um eine "Sofortmaßnahme", die - dank des Gemeindebauhofs - schnell umgesetzt werden konnte. Die Mitarbeiter des Bauhofs hätten die für 150 Schüler benötigten 80 mobilen Trennscheiben "in Eigenregie" angefertigt. Masken im Unterricht und geteilte Pausenzeiten, die es in den Schulen der Gemeinde bereits gibt, werden weiter beibehalten.

Nachdem derzeit auch mobile Luftreinigungsgeräte im Gespräch sind, hat die Gemeinde dazu die Meinungen von Schulleitung und Betreuungseinrichtungen eingeholt. Nach deren Rückmeldung werden Luftreinigungsanlagen in keiner Einrichtung für notwendig erachtet.

Raumluft wird überprüft

Alle Klassen und Betreuungsräume könnten durch Fenster gelüftet werden. In Schule und Turnhalle Pommersfelden, im Rathaus und in der Krippe in Sambach seien ohnehin gut funktionierende Lüftungsanlagen vorhanden. Für mobile Luftreinigungsanlagen kämen somit nur noch die Kitas in Pommersfelden und Steppach in Frage. Aber auch diese seien mit großen Fenstern ausgestattet und könnten somit ausreichend belüftet werden.

Dennoch hat sich die Gemeinde entschlossen, alle Klassen- und Gruppenräume mit so genannten "Corona-Ampeln" auszustatten. Damit soll die Raumluft überprüft und angezeigt werden, wann gelüftet werden müsse. Außerdem sollen kontaktlose Fieberthermometer, Schutzmasken und Einmalhandschuhe angeschafft werden. Die für die "Verbesserung der Hygiene in Schulen und Kitas" zur Verfügung stehenden staatlichen Fördermittel will die Gemeinde abrufen und investieren.