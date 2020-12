So wie sie sind, könnte man sie sofort an die Wand hängen. Moderne Malerei, ausdrucksvoll in den Farbkompositionen, fantasievoll in ihrer Rhythmik und Gestaltung. Irina Gerschmann, Inhaberin und Gründerin der Kunstschule Höchstadt, hat die interessantesten Bilder zu einem Buch zusammengefasst. Es sind Bilder aus ihren Kursen - für Kleinkinder ! Für das Buch "Wenn kleine Kinder große Bilder malen" hat sie vier Jahre lang beobachtet und gesammelt.