"Polizist heilt Lahmen durch Handauflegung!" Die Frage, ob diese Überschrift tatsächlich je so erschienen ist, würde Peter Ott wohl mit einem Schmunzeln quittieren. Die Anregung für diese "Sensation" hat sich der bekannte Höchstadter jedenfalls aus dem Fränkischen Tag geholt. Wie viele Geschichten in Otts neu aufgelegtem Büchlein "Überwiegend heiter" ist auch diese von der "Wunderheilung" mit einem Augenzwinkern des Autors begleitet.

"Höchstadt OP 2" - weil es bereits ein "OP 1" gibt - ist als Nummernschild auf dem Cover zu lesen. "Ein Tag ohne Lächeln ist ein verlorener Tag" stellt Peter Ott seiner neuen Sammlung von Geschichten, Gedanken und Gedichten voran. "Märchen" wie das vom "Gasthaus am Turm" sind darin ebenso enthalten wie Geschichten, die "aus dem Leben gegriffen" sind. "Ich habe eine Unart", verrät der Autor im Gespräch mit dem FT. "Ich beobachte gerne Leute."

Was er in seinem neuen Buch wiedergibt, ist höchst amüsant zu lesen. Das kann im Fitness-Studio sein, in das er nach eigenen Worten "hineingeschlittert ist", weil er den Besuch gewonnen hatte. "Was man da alles lernen kann", wundert sich Ott. Und das meint er nicht nur mit Blick auf das betont modische Outfit, sondern auch auf den Unterhaltungswert.

Dass Otts heiteres Werk durch lokale Bezüge besonders reizvoll wird, verwundert nicht: Der in Prag geborene und in Bamberg aufgewachsene Autor ist im Höchstadter Heimatverein fest verankert. Örtlichkeiten, deren Historie und Geschichten sind Ott bestens bekannt.

Der Nutzen des Mitnahmebänklas

So auch das Mitnahmebänkla, das nach Otts Meinung "gor ka schlechta Idee" ist und sich als eine hervorragende Einrichtung zur Kommunikation entwickelt hat. "Da kann man Stories erzählen, die man sonst keinem mehr erzählen kann, weil alle sie schon kennen." Die Ideen würden ihm mitunter nur so zufallen, erzählt Ott. Weil er sie ohnehin aufschreibe, könne man sie auch gleich unter die Leute bringen.

"Damit sie nicht nur in der Schublade liegen", hat er für sich entschieden. Das unterhaltsame Büchlein für lange Winterabende hat 118 Seiten. Ab sofort ist es zum Preis von acht Euro in der Bücherstube in Höchstadt erhältlich.