Reformationstag, 31. Oktober - der Tag an dem Martin Luther im Jahr 1517 seine 95 Thesen an die Schlosskirche zu Wittenberg nagelte und damit in der Geschichte der Kirche einiges zum Umbruch brachte. Die Landwirte aus der Region nahmen diesen Tag zum Anlass, ihre "Thesen" an die Höchstadter Stadtpfarrkiche St. Georg anzuheften. Eine Aktion mit der sie - ähnlich wie Luther in der Kirche - auf die Missstände in der deutschen Landwirtschaftspolitik aufmerksam machen wollen.