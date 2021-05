Erlangen öffnet Stadtmuseum wieder: Sich im Handumdrehen unsichtbar machen, in einer Sekunde um zehn Jahre altern, mit dem Elektromotor richtig Gas geben oder mit Wärme zeichnen. Wo das möglich ist? In der Mitmach-Ausstellung Technikland – auf Tour, die im Stadtmuseum Erlangen Station macht. Aufgrund gesunkener Inzidenzwerte ist die Ausstellung ab 4. Mai für Besucherinnen und Besucher geöffnet. Darüber informiert die Stadt Erlangen in einer Pressemitteilung.

An 30 Experimentierstationen können junge Forscherinnen und Forscher ab 10 Jahren im Klassenverband oder mit den Familien naturwissenschaftliche und technische Phänomene ausprobieren und spielerisch Fertigkeiten in Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft und Technik entwickeln. Nebenbei führen die Stationen historische Zusammenhänge vor Augen und stellen Bezüge zu technischen Abläufen im Alltag her.

Stadtmuseum Erlangen öffnet mit Ausstellung für Schüler und Familien

Die "erlebnisreiche Mitmachausstellung" richtet sich an Schülerinnen und Schüler der 5. bis 8. Jahrgangsstufe an Mittel- und Realschulen und Gymnasien, an Familien, die "Lust auf Entdeckungen haben und an alle anderen Experimentierfreudigen – gleich welchen Alters".

Die aktuelle Ausstellung Technikland – auf Tour ist eine Kooperation zwischen dem Stadtmuseum Erlangen, dem Förderkreis Ingenieurstudium e.V., dem Museum Industriekultur Nürnberg, dem Schulmuseum Nürnberg und der Firma webec – physikalisches Spielzeug. Um die Sicherheit in Corona-Zeiten zu gewährleisten, wird in der Ausstellung ein

Hygienekonzept umgesetzt.

Erwachsene: 4 Euro

Ermäßigt: 2,50 Euro

Schulklassen/Kinder- und Jugendgruppen ab 10 Personen: 2 Euro Vermittlungspauschale pro

Person (zwei Begleitpersonen/Lehrkräfte sind frei).

Für Einzelbesucher unter 18 Jahren ist der Eintritt frei.

Erwachsene entrichten nur den Museumseintritt.