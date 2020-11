"Das, was im Frühjahr die Regenbogen waren, sind jetzt die Laternen", sagt Citymanagerin Andrea Kerby. Pünktlich zum Sankt-Martins-Tag, hängen in den Schaufenstern von 13 Geschäften in der Coburger Innenstadt Laternen. Auf Facebook wurde Kerby auf die deutschlandweite Aktion "Laternen Fenster" der Baden-Württemberger Lichtschneiderei Brenzinger aufmerksam.