Neustadt: Felix (16) verlor beide Unterschenkel - jetzt helfen ihm Schüler mit rührender Aktion

Der 16-jährige Felix aus Neustadt bei Coburg hat ein dramatisches Jahr hinter sich. Im Juli erkrankte er auf einer Klassenfahrt an einer schweren Meningokokken-Sepsis, die zu Multiorganversagen, mehrfachen Wiederbelebungen und schließlich der Amputation beider Unterschenkel führte. "Wenn wir irgendwie helfen können, tun wir das", war die Reaktion von Landrat Sebastian Straubel (CSU) und seinem Team im Landratsamt Coburg laut einer Pressemitteilung. So entstand eine rührende Spendenaktion zusammen mit Kindern und Jugendlichen aus dem Landkreis Coburg.

"Unverschuldet in Situation geraten" - Christbaumkugelverkauf soll Felix unterstützen

inFranken.de berichtete Anfang November über Felix, der nach einem Kampf um Leben und Tod mit einer vollkommen neuen Situation zurechtkommen muss. Seine Familie baut jetzt unter anderem das Haus barrierefrei um. Dabei soll eine Aktion unterstützen, die in diesen Tagen in vollem Gange ist.

Mit beteiligt sei "die Alte Weihnachtsfabrik aus Neustadt. Marie Müller-Blech, Junior-Geschäftsleitung von Inge Glas, wozu die Alte Weihnachtsfabrik gehört", habe nicht lange überlegen müssen und mehr als 500 Christbaumkugeln zur Verfügung gestellt.

Schüler*innen von Schulen aus dem Landkreis - darunter vom Förderzentrum Glockenbergschule - bemalten diese daraufhin fleißig. Seit Dienstag (13. Dezember 2022) hängen sie an den Weihnachtsbäumen im Landratsamt und können zu den Öffnungszeiten für mindestens 10 Euro erworben werden. "Wir hoffen, mit dieser Aktion, Felix und seine Familie etwas unterstützen zu können. Wenn jemand unverschuldet in eine solche Situation gerät, ist es immer wichtig zusammenzuhalten und einander zu unterstützen", so das Landratsamt Coburg.