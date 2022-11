Felix (16) aus Neustadt bei Coburg erkrankt an Meningokokken-Sepsis

Vermutlich eine Tröpfcheninfektion gefährdete das Leben des jungen Felix aus einem Stadtteil von Neustadt bei Coburg. Fünf Wochen künstliches Koma und die Amputation der Unterschenkel folgten nach der fatalen Ansteckung - und das auch noch hunderte Kilometer weit weg von Zuhause. Doch die Unterstützung vieler Menschen bewegt die Familie zutiefst, wie sein Vater Markus Mikhail im Gespräch mit inFranken.de erzählt.

Felix erleidet Multiorganversagen durch Bakterien-Infektion - "haben um sein Leben gekämpft"

Im September wäre der 16-Jährige in die 11. Klasse gekommen. "Er ist ein sehr lebensfroher, aufgeweckter und liebevoller Mensch", beschreibt ihn sein Vater. Motorräder seien seine große Leidenschaft. Im Sommer habe er seinen Moped-Führerschein begonnen und träume davon, später einmal ein großes Motorrad zu fahren. Doch kurz nach den ersten glücklichen Unterrichtsstunden die dramatische Wendung:

Auf einer Klassenfahrt nach Hamburg im Juli erkrankte Felix am Waterhouse-Friderichsen-Syndrom, "welches durch eine fulminante Meningokokken-Sepsis ausgelöst wurde", berichtet Mikhail. Wie das Bundesministerium für Gesundheit definiert, können Meningokokken eine Blutvergiftung auslösen, wodurch sich Krankheitserreger und Giftstoffe im gesamten Körper verteilen. So funktioniere das körpereigene Abwehrsystem nicht mehr richtig, wodurch auch die Funktion der Organe gestört werde.

Felix habe durch die Infektion eine Blutgerinnungsstörung und dadurch ein Multiorganversagen erlitten, "weshalb er in ein künstliches Koma verlegt werden musste", zeichnet sein Vater nach. Der gesamte Klinikaufenthalt habe in Hamburg stattgefunden. "Insgesamt lag er für fünf Wochen im künstlichen Koma. Während dieser Zeit musste er zweimal wiederbelebt werden. Seine Ärzte haben mit ihm und unserer Familie zusammen um sein Leben gekämpft."

Jugendlicher verliert Unterschenkel, Familie muss aufwendige Baumaßnahmen stemmen

Letztlich wurde dieser Kampf gewonnen. "Durch Felix‘ eisernen Überlebenswillen sowie die hervorragende Arbeit der Hamburger Ärzte, hat er den Weg zurück ins Leben gefunden." Die Familie zeigt sich nach kräftezehrenden Wochen erleichtert, doch der Preis, den Felix zahlen musste, sei hoch: "Kurz nachdem er aus dem Koma erwacht ist, mussten ihm die Unterschenkel beidseitig amputiert werden, da das Bakterium das gesamte Gewebe zerstört hatte", so sein Vater.

Nach einem eineinhalb Monate langen Aufenthalt auf der IMC-Station eines anderen Klinikums in der Nähe von Hamburg, wo während seiner momentanen Behandlung gleichzeitig mit den ersten Rehabilitationsmaßnahmen begonnen worden sei, befinde sich Felix nun in Vogtareuth (Landkreis Rosenheim). "Das Ziel ist es, ihn so weit zu stabilisieren, dass er dazu in der Lage ist, mit Prothesen zu laufen." Auch müssten seine kognitiven und physischen Fähigkeiten trainiert werden. "Dieser Prozess wird sich noch circa ein halbes Jahr hinziehen", erklärt Mikhail, der zwei weitere Kinder hat.

"Während dieser Zeit beginnen die Baumaßnahmen in unserem Haus. Dieses ist keineswegs barrierefrei, weshalb wir zumindest das Erdgeschoss so umstrukturieren müssen, dass es auch im Rollstuhl begehbar ist." Dazu gehöre, dass Wände herausgerissen und neu gezogen werden müssen. Es müsse eine Rampe gebaut, Wasserleitungen und Heizungsrohre neu gelegt und die meisten Türen vergrößert werden.

"Felix' Schicksal wird ihn immer begleiten"

"Meine gesamte Familie und ich sind überwältigt von den vielen Freunden und Bekannten aus der Umgebung, die uns ihre Unterstützung angeboten haben. Auch die Rückmeldungen auf den Spendenaufruf haben uns sehr ergriffen und bewegt." Auf der Plattform betterplace.me hat die Familie einen Spendenaufruf eingerichtet, in dessen Beschreibungstext sich Felix selbst zu Wort meldet: "Für mich ist das eine völlig neue Situation, die mich vor große Herausforderungen stellt. Ich weiß nicht, wie es mit dem Motorradführerschein weitergeht, wie ich den Umbau meiner 125er finanzieren soll."

Die Kampagne überschritt das Ziel in nur kurzer Zeit. "Wir sind für diese enorme Hilfsbereitschaft und Unterstützung unendlich dankbar", betont der Familienvater. Das Geld werde für verschiedenste Zwecke benötigt, erklärt Markus Mikhail inFranken.de. "Felix‘ Schicksal wird ihn immer begleiten. Das bedeutet, dass auch zukünftig immer wieder Kosten auf ihn zukommen werden, von verbesserten Prothesen bis hin zum Umbau der Fahrzeuge und weiteren Hilfsmitteln. Tausend Dank an alle, die uns momentan zur Seite stehen und helfen."