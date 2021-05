Fitnessstudios in Bayern weiterhin dicht: Warum dürfen sie in anderen Bundesländern öffnen?

Fitnessstudios in Bayern seit über einem halben Jahr wegen Corona geschlossen

In Bayern sind Fitnessstudios schon mehr als ein halbes Jahr coronabedingt geschlossen. Aufgrund der bayerischen Infektionsschutzverordnung bleiben die Einrichtungen seit dem 2. November 2020 landesweit dicht. Für Unverständnis unter Betreibern wie Mitgliedern sorgt zuweilen, dass die Studios in anderen Bundesländern unter bestimmten Voraussetzungen aufmachen dürfen - während die Sportler in Bayern das Nachsehen haben. inFranken.de hat beim bayerischen Gesundheitsministerium nachfragt, warum die Fitnessstudios im Freistaat zu bleiben müssen, wohingegen andernorts in ihnen wieder Training möglich ist.

Fitnessstudios in Bayern seit über einem halben Jahr geschlossen - anderswo haben sie auf

Seit über sechs Monaten haben die Fitnessstudios in Bayern nun bereits geschlossen. Eine Ausnahme bildete jüngst die Stadt Erlangen: Wegen einer neuen Verordnung und niedriger Inzidenz hatten hier die Studios auch ihre Innenbereiche aufmachen dürfen. Die Freude darüber währte allerdings nicht lang: Schon nach zwei Tagen mussten sie auf Anordnung der Regierung wieder schließen.

Auch die Fitnessstudio-Kette McFit teilte Mitte der Woche zunächst mit, dass ihr Studio in Würzburg seit dem 12. Mai 2021 wieder geöffnet sei. Zwei Tage später fehlt dieser Hinweis auf der Webseite des Unternehmens gleichwohl wieder - das Würzburger McFiT-Studio hat laut Internetauftritt weiterhin "vorübergehend geschlossen". Verwirrung herrschte diese Woche auch in München, wo einige Fitnessstudios am Mittwoch ihre Türen öffneten. Nach einer Ministeriumsvorgabe haben aber auch dort inzwischen wieder alle Clubs zu, berichtet die Münchner tz.

In Deutschland indes gibt es bislang keine bundesweit einheitlichen Lockerungen für Fitnessstudios. Die meisten Einrichtungen in der Bundesrepublik sind nach wie vor geschlossen. Anders verhält sich die Situation in Niedersachsen, Schleswig-Holstein, Nordrhein-Westfalen, Sachsen und dem Saarland. In diesen Bundesländern können die Studios dem Portal Fit for Fun zufolge unter bestimmten Voraussetzungen grundsätzlich wieder öffnen - in manchen Fällen bereits jetzt, in anderen ab kommender Woche. Das Indoor-Training (unter strengen Abstands- und Hygieneauflagen) ist dort in der Regel abhängig von der jeweiligen 7-Tages-Inzidenz, die zumeist unter dem Wert 100, zum Teil auch unter dem Wert 50 liegen muss.

Biergärten und Freibäder dürfen öffnen - haben Fitnessstudios das Nachsehen?

Vor dem Beschluss der bundesweiten Corona-Notbremse Mitte April war es Bürgern in Hessen laut der Plattform Eversports sogar möglich, trotz eines dreistelligen Inzidenzwerts nach Terminbuchung im Fitnessstudio zu trainieren. Aktuell ist in Hessen Sport im Rahmen der geltenden Kontaktregeln erlaubt. Voraussetzung ist laut der Deutschen Presse-Agentur (dpa), dass die Inzidenz der jeweiligen Region an fünf aufeinander folgenden Werktagen unter dem Wert 100 liegt. Ist dies der Fall, dürfen die hessischen Fitnessstudios ab kommenden Montag (17. Mai 2021) - mit Kontaktdatenerfassung, einem aktuellen Test und Terminvereinbarung - wieder aufmachen.