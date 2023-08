Bamberger Sandkerwa 2023: 22-jährige Arzthelferin Helena ist Sandmadla - erste Bewerbung ging schief

Bamberger Sandkerwa : Sandmadla 2023 steht fest - "eine waschechte Bambergerin "

Die Bamberger Sandkerwa 2023 steht kurz bevor. Am 24. August 2023 startet die mittlerweile bereits 73. Ausgabe des fränkischen Traditions-Festes. Auch in diesem Jahr hatte der Bürgerverein 4. Distrikt Bamberg e.V. im Vorfeld wieder ein besonderes Amt zu vergeben. Schon zum 11. Mal sei demnach heuer das Sandmadla gekürt worden. In diesem Jahr fiel die Wahl von Steffi Winkler vom Hausbräu Stegaurach und Sonja Eichfelder vom Kaufhaus Schrill auf Helena Höreth. Die 22-jährige Arzthelferin sei "eine waschechte Bambergerin" und habe sich bereits im vergangenen Jahr um das Amt beworben. Damals habe man ihre Bewerbung aber nicht mehr berücksichtigen können, wie der Bürgerverein 4. Distrikt erklärt. Doch in diesem Jahr hat es jetzt endlich geklappt. Am 1. August 2023 konnte der Bürgerverein dem Sandmadla Helena demnach ihre Schärpe überreichen.

Bamberger Sandmadla 2023: Wahl fällt auf 22-jährige Arzthelferin

"In diesem Jahr hat es Steffi Winkler vom Hausbräu Stegaurach spannend gemacht mit der Wahl des Sandmadla", teilt der Bürgerverein mit. Helena habe sich demnach bereits 2022 für das Sandmadla beworben gehabt. Allerdings sei ihr Bewerbungsvideo einen Tag zu spät eingegangen und habe daher nicht mehr berücksichtigt werden können. Übrigens: Diese 5 Dinge solltest du auf der Sandkerwa auf keinen Fall machen.

Steffi Winkler sei aber weiterhin mit Helena in Kontakt geblieben. Zusammen mit Sonja Eichfelder vom Kaufhaus Schrill, die das Sandmadla immer mit "ausgefallenen Dirndl" ausstatte, sei schließlich die Entscheidung gereift, die 22-Jährige in diesem Jahr als Sandmadla 2023 zu küren. So kommt ihr jetzt schon an ein Festabzeichen für die Sandkerwa.

Helena freue sich "auf tolle Begegnungen, schöne Outfits und tolle Frisuren vom Friseur Espach am ZOB, die Helenas Styling übernehmen", heißt es vonseiten des Bürgervereins. Sie werde demnach "bei allen offiziellen Terminen wie dem Bieranstich, das Baumaufstellen, die Schützenkönigsproklamation und dem Hahnenschlag dabei sein". Weitere Nachrichten aus Bamberg findet ihr hier.