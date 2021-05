Es ist inzwischen ein leider allzu bekanntes Bild geworden: Trotz Corona-Pandemie und zuletzt auch wieder steigender Inzidenzwerte in der Stadt Bamberg treffen sich bei schönem Wetter immer wieder zahlreiche Menschen auf der Unteren Brücke in der Bamberger Altstadt.

Auch am Freitagabend (14.05.2021) versammelten sich etliche Menschen auf der Brücke. Die meisten achten dabei nicht auf Mindestabstände und Schutzmasken sind kaum zu sehen, wie aktuelle Bilder zeigen. Ein weiteres Ärgernis: Die Feiernden ließen abermals unzählige Flaschen und eine Menge Müll einfach zurück.

Untere Brücke in Bamberg wird zum Treffpunkt der Massen: Keine Abstände und keine Masken

Die Probleme an der Unteren Brücke sind nicht neu. Immer wieder wird in lokalen Facebook-Gruppen darüber diskutiert. "Bei schönem Wetter ist es oft das gleiche Bild", erklärte ein Bewohner unlängst gegenüber inFranken.de, der eine solche Diskussion in einer Gruppe angestoßen hatte. Obwohl die Polizei an jenem Abend präsent gewesen sei, sei sie im Grunde nicht tätig oder aktiv geworden. "Das wirkt so, als würde man wegschauen", kritisierte der Bamberger.

Viele Bürger können nicht verstehen, warum Stadt und Polizei scheinbar tatenlos zusehen, wenn Corona-Regeln und Alkoholverbote immer wieder gebrochen werden. Auch vielen Gastronomen dürften diese Bilder sauer aufstoßen. Sie dürfen erst seit kurzem wieder die Außengastronomie öffnen - und das unter strengsten Hygiene-Vorschriften. Auf der Unteren Brücke hält sich nur die Minderheit an irgendwelche Regeln.

Die Stadtspitze in Bamberg hatte zuletzt mit einem Appell an die Bürger auf die Zustände auf der Unteren Brücke reagiert. "Wer die Regeln nicht einhält, riskiert, dass der Inzidenzwert in Bamberg wieder über 100 steigt mit der Folge, dass die Schulen wieder eingeschränkt werden, die Kitas nicht mehr für alle geführt werden und die Außengastronomie wieder geschlossen werden muss“, schrieben Oberbürgermeister Andreas Starke und Bürgermeister Jonas Glüsenkamp in einem offenen Brief und riefen dazu auf, Mindestabstände, Maskenpflicht und Alkoholverbot zu respektieren. Das ist jetzt drei Tage her. Offenbar blieb der Appell bei den meisten der Partygängern ungehört.

Immer wieder Probleme an Partybrücke in Bamberg: Muss die Untere Brücke gesperrt werden?

Das Ordnungsamt soll nun verstärkt Kontrollen an der Unteren Brücke durchführen. Sollte sich das Problem nicht lösen lassen, erwägt die Stadt als letzten Schritt eine vollständige Sperrung der Unteren Brücke.

ak