Bamberg vor 1 Stunde

Körperverletzung

Wieder Ärger auf der Unteren Brücke: Zwei Verletzte bei Gerangel unter Jugendlichen

In der Nacht zum Sonntag kam es auf der Unteren Brücke in Bamberg zu einem Polizeieinsatz. Zwei junge Männer schlugen sich gegenseitig die Fäuste ins Gesicht. Was genau im Vorfeld geschehen war, ist aber noch unklar.