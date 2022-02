HSG Pleichach II - FC Bad Brückenau 22:18 (9:9).

Die Sinnstädterinnen ließen sich nicht davon beirren, dass die Gastgeberinnen bis dato sieglos geblieben waren und überzeugten zu Beginn durch eine bärenstarke Abwehrleistung mit einer gut aufgelegten Keeperin Annalena Löser im Kasten. Verdientermaßen lagen die Bad Brückenauerinnen nach einer Viertelstunde mit fünf Toren in Führung und zwangen die HSG zu einer frühen Auszeit. Dann aber kamen die Gastgeberinnen immer besser ins Spiel, die sich bis zur Pausensirene auf 9:9 herankämpften. Normalerweise ist in der Willi-Sauer-Halle in Bergtheim gerade beim Frauenhandball gute Stimmung garantiert, diesmal allerdings waren Zuschauer aufgrund des aktuellen Hygienekonzepts gar nicht zugelassen. Schade eigentlich, denn auch im zweiten Durchgang entwickelte sich ein munterer Schlagabtausch mit leichten spielerischen Vorteilen für die körperlich starken HSGlerinnen, die mit zunehmender Spieldauer immer treffsicherer agierten. Bei den FClerinnen fehlte in der Offensive besonders bei Einzelaktionen die Durchschlagskraft, sodass jeder Treffer am gegnerischen Kreis hart erkämpft werden musste. Am Ende belohnten sich die Rhönerinnen nicht für ihren enormen kämpferischen Aufwand und müssen weiter auf ihren dritten Saisonsieg warten. Coach Thomas König konnte personell diesmal fast aus dem Vollen schöpfen und sorgte dafür, dass seine Akteurinnen zu verdienten Spielanteilen bei der weiten Fahrt in den Gramschatzer Wald kamen.

Tore für Bad Brückenau: Sophie Gundelach (4), Lena Übelacker (4/1), Maike Peter (3), Anna Pragmann (3/3), Melissa Kalmund (2), Madeleine Henkel (1), Jana Gebhard (1).

TV/DJK Hammelburg - SG Dettelbach/Bibergau 27:23 (11:10).

Der lang ersehnte Re-Start der Saison wurde von den Saalestädterinnen erfolgreich gestaltet. Von Anfang an entwickelte sich ein ausgeglichenes Match, in dem die Führung hin und her wog. Die Gästemannschaft "zimmerte" fast jeden Angriff unter die Latte des TV/DJK-Gehäuses. In der ersten Hälfte hielt Linksaußen Laura Finke mit sieben Toren ihr Team in Schlagdistanz. Nach dem Wechsel wusste die Hammelburger Mannschaft mit einer sehr geschlossenen Leistung zu gefallen. "Auf allen Positionen wurde flexibel und treffsicher die Entscheidung gesucht. Besonders im konditionellen Bereich machte sich die Trainingsarbeit bezahlt", bilanzierte TV/DJK-Coach Bernhard Hereth. Während Nicole Schröter treffsicher vom Siebenmeter-Punkt abschoss, ergänzten sich Annika Keller und Katrin Simon zur Freude der Besucher über die rechte Angriffsseite. Ab der 50. Spielminute konnte das Trainerduo Hereth/Henn den Perspektivspielerin Einsatzzeiten ermöglichen. Auch diese erfüllten ihre Aufgabe zur vollsten Zufriedenheit.

Tore für Hammelburg: Laura Finke (7), Annika Keller (6), Nicole Schröter (5/3), Nicole Simon (4), Katrin Simon (4), Tabea Hüfner (1).

DJK Nüdlingen - TSV Mellrichstadt II 17:25 (10:10).

Wer wenige Minuten vor der Pause mit 9:5 führt, muss so ein Spiel nicht zwangsläufig mit acht Treffern Unterschied verlieren. Ist den Nüdlingern aber exakt so passiert, im nachbarschaftlichen Vergleich mit der verstärkten Mellrichstädter Reserve, die nach dem Wechsel die Zügel anzog, vor allem defensiv deutlich zulegte, womit die Jugendkraftler in Halbzeit zwei nur noch sieben Tore nachlegen konnten. Überragender Spieler der Gäste war der elfmal erfolgreiche Max Weber. "Gegen dessen Würfe war manchmal echt kein Kraut gewachsen", sagte DJK-Spielertrainer Marcel Jouck, der nach den Ausfällen der Keeper zwischen die Pfosten musste, "wo ich das letzte Mal in der D-Jugend war." Zu viele Ballverluste nach dem Wechsel waren zudem Einladungen, die der Gegner gerne annahm.

Tore für Nüdlingen: Andreas Petsch (4), Kai Kunzmann (4/2), Vincent Przybilla (3), Jonathan Kaim (2), Felix Planetosch (2), Julius Rauch (1), Kilian Geßner (1).